Škoda preti povlačenjem sponzorstva Svetskog prvenstva u hokeju ako nastupi reprezentacija Rusije

ČEŠKI proizvođač automobila Škoda Auto preispitaće svoje učešće u sponzorstvu Svetskog prvenstva u hokeju na ledu ukoliko na tom takmičenju bude učestvovala reprezentacija Rusije, saopštila je danas kompanija, koja je glavni sponzor šampionata od 1993. godine.

foto: Aleksandar Ilic / Panthermedia / Profimedia

Predstavnica Škode za komunikacije Iva Povolna rekla je za češku novinsku agenciju ČTK da se kompanija ne slaže sa odlukom Suda za sportsku arbitražu (CAS), kojom je ruskim reprezentacijama omogućeno da se vrate u takmičenja Međunarodne hokejaške federacije (IIHF).

- Ne slažemo se sa odlukom Suda za sportsku arbitražu o učešću ruskih nacionalnih timova u takmičenjima IIHF. S obzirom na kontinuiranu rusku agresiju, smatramo da je povratak ruske reprezentacije na svetsko prvenstvo nespojiv sa vrednostima koje dugoročno zastupamo. Ukoliko ruska reprezentacija učestvuje na svetskom prvenstvu, preispitaćemo svoje angažovanje na šampionatu i preduzeti dalje korake - navela je kompanija.

Kompanija Škoda Auto je istakla da dugoročno podržava sport i da posebnu pažnju posvećuje poštovanju, međusobnom razumevanju i odgovornosti. Kompanija je dodala da aktivno prati situaciju, da je u bliskom kontaktu sa partnerima i da se nada konstruktivnom rešenju.

CAS je prošle nedelje odlučio da se ruske reprezentacije mogu odmah vratiti na hokejaška prvenstva. IIHF je isključila Rusiju iz takmičenja u februaru 2022. godine, nakon početka rata u Ukrajini, a zabranu je više puta produžavala iz bezbednosnih razloga.

Ruska reprezentacija bi tako mogla da se vrati već na naredno Svetsko prvenstvo, koje će u maju 2027. godine biti održano u Nemačkoj. IIHF je saopštila da se ne slaže sa odlukom suda, ali da će je poštovati.

Protiv mogućeg povratka Rusije na prvenstvo prethodnih dana izjasnili su se i drugi sponzori, poput Tipsporta, švedske kompanije AJ Products i finskog proizvođača Nokian Tyres, dok je istu odluku danas saopštio i nemački proizvođač odeće Strauss.

Ruski mediji preneli su da bi ruske kompanije mogle da zamene sponzore koji odluče da napuste IIHF.

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