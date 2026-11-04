PUTIN: Ruski vojnici hrabro brane interese zemlje i njenu državnost tokom SVO

RUSKI vojnici hrabro brane interese zemlje i njenu državnost tokom Specijalne vojne operacije, istakao je predsednik Rusije Vladimir Putin na ceremoniji uručenja državnih odlikovanja i nagrada za doprinos jačanju jedinstva ruske nacije.

Foto: Alexander Shcherbak/Zuma Press/Profimedia

- Narod Rusije se ujedinio u podršci borcima u Specijalnoj vojnoj operaciji - rekao je ruski lider.

Putin je poručio da su Rusi na izazove uvek odgovarali jedinstvom i nepobedivom voljom.

- Ljudi različitih nacionalnosti, kultura i vera osećaju neraskidivu vezu jedni sa drugima. Oni znaju da, iako svako od nas svakako ima svoju "malu domovinu", istovremeno delimo zajedničku, veću Otadžbinu, ona je jedna ista za sve nas - istakao je šef ruske države.

(RT Balkan)

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