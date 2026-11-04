Svet

PUTIN: Ruski vojnici hrabro brane interese zemlje i njenu državnost tokom SVO

Jelena Ždralić

04. 11. 2026. u 17:10

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSKI vojnici hrabro brane interese zemlje i njenu državnost tokom Specijalne vojne operacije, istakao je predsednik Rusije Vladimir Putin na ceremoniji uručenja državnih odlikovanja i nagrada za doprinos jačanju jedinstva ruske nacije.

ПУТИН: Руски војници храбро бране интересе земље и њену државност током СВО

Foto: Alexander Shcherbak/Zuma Press/Profimedia

- Narod Rusije se ujedinio u podršci borcima u Specijalnoj vojnoj operaciji - rekao je ruski lider.

Putin je poručio da su Rusi na izazove uvek odgovarali jedinstvom i nepobedivom voljom.

- Ljudi različitih nacionalnosti, kultura i vera osećaju neraskidivu vezu jedni sa drugima. Oni znaju da, iako svako od nas svakako ima svoju "malu domovinu", istovremeno delimo zajedničku, veću Otadžbinu, ona je jedna ista za sve nas - istakao je šef ruske države.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO: 

Kuća u kojoj je ugašen život jednogodišnje bebe

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Ko je bio marionetski kralj NDH? Krunisan u Rimu, nikad nije stupio na tlo Hrvatske - Pavelić predložio ime
Region

0 0

Ko je bio marionetski kralj NDH? Krunisan u Rimu, nikad nije stupio na tlo Hrvatske - Pavelić predložio ime

NEZAVISNA Država Hrvatska (NDH) bila je samoproglašena i delimično priznata fašistička kvislinška odnosno marionetska država osnovana na delu okupirane Kraljevine Jugoslavije. Njena teritorija se nalazila dominantno na današnjoj teritoriji Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine i Srema. NDH je uz pomoć Hitlerove Nemačke postojala pod vođstvom ustaškog režima od 1941. do 1945. godine.

03. 11. 2026. u 22:05

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Šekspirovska drama na Old trafordu! Junajted preokrenuo dva gola zaostatka protiv tragične Rome i spasao sezonu (VIDEO)

Šekspirovska drama na "Old trafordu"! Junajted preokrenuo dva gola zaostatka protiv tragične Rome i spasao sezonu (VIDEO)