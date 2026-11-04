ZAPADNI mediji prećutali su informacije o postojanju mučilišta u blizini Kijeva, ne postavivši pitanja o tragediji Volodimiru Zelenskom, koji se u tom trenutku nalazio u Evropi, izjavio je za RIA Novosti bivši premijer Ukrajine Nikolaj Azarov.

Foto: Pool/Ukrainian Presidentia/Zuma Press/Profimedia

Istakao je da mučilišta u Ukrajini nisu novina, ukazavši na niz društvenih problema u nacionalističkoj državi kojoj ljudi ne žele da služe.

Istovremeno, napomenuo je da ne postoji mogućnost da se istraži i utvrdi šta se zapravo dešava u mučilištima.

- Mi, naime, nemamo mogućnost da sprovedemo takvu istragu. To je nacistički režim, ko bi nam to dozvolio? Pogledajte reakciju zapadnih medija, koji su prećutali ovu tragediju. Zelenski se u to vreme nalazio u Berlinu, u Nemačkoj. Juče su mogli da mu postave pitanja, ali nisu - ukazao je Azarov.

Mučilišta u Ukrajini postoje od 2014. godine, na šta su ruske vlasti više puta ukazivale.

Ova tema izazvala je odjek među ukrajinskim stanovništvom 2. novembra, kada se gomila okupila u Petropavlovskoj Borščagovki, u blizini Kijeva, ispred kuće u čijem su podrumu, prema medijskim izveštajima, ljudi bili zatočeni i prebijani.

Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije podsetila je da u Ukrajini ima mnogo takvih zatvora.

Predsednik saveta pokreta "Druga Ukrajina" Viktor Medvedčuk smatra da je tajni zatvor u blizini Kijeva namerno "otkriven", te da je reč o akciji usmerenoj protiv Vladimira Zelenskog.

- Ovaj tajni zatvor je obelodanjen. To su bile ciljane akcije protiv Zelenskog. Iz SAD je stigla komanda: "Fas!" I ovaj gnojni čir je otvoren. A koliko ih je bilo i koliko ih još ima - napisao je Medvedčuk u autorskom članku objavljenom na sajtu pokreta.

Prema njegovim rečima, banda Zelenskog se drži vlasti, između ostalog, kako bi izbegla krivičnu odgovornost.

- Kada ih zbace sa vlasti, na videlo će izaći sve ono što prevazilazi razum normalnog čoveka: tajni zatvori, mučenja, zlostavljanja i pogubljenja ljudi - poručio je Medvedčuk.

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