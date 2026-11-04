ŽELJKO VASIĆ OVE SUBOTE U SAVA CENTRU: Najveći hitovi uživo i koncert koji se dugo čekao
ZA KONCERT Željka Vasića, koji će ove subote, 7. novembra, u Sava Centru proslaviti 25 godina muzičke karijere, traži se karta više!
Plava dvorana je gotovo rasprodata, a popularni kantautor priprema svoj produkcijski najzahtevniji nastup do sada, uz više od 25 muzičara na sceni i posebno osmišljene aranžmane najvećih hitova.
Publiku očekuje veče ispunjeno emocijama i pesmama koje se godinama pevaju uglas. Hitovi „Žena kao ti“, „Željo moja jedina“, „Večiti romantik“, „Samo moja“ i mnogi drugi dobiće novo, raskošno koncertno izdanje, pripremljeno posebno za ovaj jubilej.
Koliko je snažna veza između Vasića i njegove publike, pokazalo je nedavno ekskluzivno druženje na sceni Plave dvorane, kada je 30 odabranih fanova imalo priliku da sa omiljenim muzičarem provede intimno veče uz pesmu i razgovor.
- Koncert je za mene uvek najiskreniji susret sa publikom. U studiju napraviš pesmu, pustiš je među ljude i ne znaš gde će sve stići. A onda na koncertu vidiš lica ljudi koji pevaju sa tobom i shvatiš da je tvoja emocija postala deo njihovih života. To je nešto što ne može da se kupi niti isplanira. I posle 25 godina, upravo je to moj najveći motiv da nastavim da stvaram - ističe Željko Vasić.
Poslednje ulaznice za koncert 7. novembra dostupne su na blagajnama Ticket Visiona i onlajn putem sajta tickets.rs - Tickets | Željko Vasić
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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