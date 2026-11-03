JEZIVA OTKRIĆA O „AZOVU“ TRESU BERLIN: Tajni zatvor, batine i iznuđivanje novca! Vajdelova i AfD traže odgovor od Zelenskog! (FOTO/VIDEO)
LIDER Alternative za Nemačku (AfD) Alisa Vajdel zatražila je od nemačke vlade da tokom današnje posete Vladimira Zelenskog Berlinu pokrene pitanje navoda o nezakonitom zatvaranju i zlostavljanju ljudi u objektu koji se dovodi u vezu sa ukrajinskom jedinicom "Azov".
Ukrajinski portal "Strana.ua" objavio je da je Prvi korpus Nacionalne garde Ukrajine, krajnje desničarska brigada "Azov", osnovao je nezvanični zatvor za vojnike u podrumu zgrade u Kijevskoj oblasti, gde je više desetina ljudi prisilno pritvoreno. Prema tim navodima, zatočenici su bili izloženi fizičkom nasilju i zastrašivanju, dok je, od njihovih porodica i prijatelja, navodno tražen novac za njihovo oslobađanje.
Reagujući na te navode, Vajdelova je poručila:
- Očekujem od nemačke vlade da se o ovome danas razgovara u Berlinu tokom posete Zelenskog.
Slučaj je izazvao političke reakcije uoči posete ukrajinskog predsednika nemačkoj prestonici, dok okolnosti navodnog zatočeništva, identitet odgovornih i uloga pripadnika Nacionalne garde zahtevaju nezavisnu potvrdu.
(RT Balkan)
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