LIDER Alternative za Nemačku (AfD) Alisa Vajdel zatražila je od nemačke vlade da tokom današnje posete Vladimira Zelenskog Berlinu pokrene pitanje navoda o nezakonitom zatvaranju i zlostavljanju ljudi u objektu koji se dovodi u vezu sa ukrajinskom jedinicom "Azov".

Foto: Tanjug/Michael Kappeler/dpa via AP + Economou/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ukrajinski portal "Strana.ua" objavio je da je Prvi korpus Nacionalne garde Ukrajine, krajnje desničarska brigada "Azov", osnovao je nezvanični zatvor za vojnike u podrumu zgrade u Kijevskoj oblasti, gde je više desetina ljudi prisilno pritvoreno. Prema tim navodima, zatočenici su bili izloženi fizičkom nasilju i zastrašivanju, dok je, od njihovih porodica i prijatelja, navodno tražen novac za njihovo oslobađanje.

Reagujući na te navode, Vajdelova je poručila:

- Očekujem od nemačke vlade da se o ovome danas razgovara u Berlinu tokom posete Zelenskog.

Ich erwarte von der Bundesregierung, dass dies heute in Berlin zum Selensky-Besuch thematisiert wird. — Alice Weidel (@Alice_Weidel) November 3, 2026

Slučaj je izazvao političke reakcije uoči posete ukrajinskog predsednika nemačkoj prestonici, dok okolnosti navodnog zatočeništva, identitet odgovornih i uloga pripadnika Nacionalne garde zahtevaju nezavisnu potvrdu.

(RT Balkan)

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