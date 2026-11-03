UKRAJINSKI DRON SPASIO VOJNIKA KOJI JE 57 DANA BIO ZAROBLJEN NA FRONTU: Preleteo više od 15 kilometara kako bi došao do ranjenika

TEŠKI ukrajinski dron izvukao je 54-godišnjeg ranjenog vojnika koji je 57 dana bio zarobljen na frontu nakon što je stao na minu. To je treća uspešna vazdušna evakuacija koju je proveo 475. jurišni puk CODE 9.2 domaćim sistemom StarGate.

Foto: Printscreen / X / FAB87F

Ukrajinski proizvođač dronova SkyFall objavio je 2. novembra da je u saradnji s 475. jurišnim pukom CODE 9.2 isplanirao i sproveo akciju.

Spasili su vojnika Andrija, zvanog "Donbas", s položaja udaljenog samo dva kilometra od ruske granice, piše United24 Media.

Vojnik je na tom položaju bio od kraja maja, a ranjen je 2. septembra tokom borbene misije.

Tamo je ostao gotovo dva meseca jer su kopneni putevi za evakuaciju bili neprohodni.

Pristup su blokirali napadi ruskih FPV dronova, minska polja, nepristupačan teren i stalno granatiranje.

Dron za evakuaciju StarGate

U misiji spašavanja, bespilotna letelica StarGate preletela je više od 15 kilometara u jednom smeru kako bi došla do ranjenika.

Nakon evakuacije, Andrij je prebačen u bolnicu na lečenje.

A unidade ucraniana CODE 9.2 utilizou o drone pesado StarGate, da empresa SkyFall, para resgatar por ar um soldado ferido de 54 anos que permaneceu 57 dias isolado após pisar em uma mina. Com rotas terrestres inviabilizadas por cerco, minas e ataques de FPVs, a aeronave percorreu mais de 15 km até a fronteira russa, completando com êxito a terceira evacuação médica aerotransportada do modelo. — Cebolinha (@Cebolinha1001) November 3, 2026

StarGate je specijalizovana platforma za evakuaciju ranjenika (CASEVAC) koju je SkyFall razvio na zahtev komandanta 475. jurišnog puka.

Dron može nositi teret do 150 kilograma i postići brzinu od 105 kilometara na čas, a u odeljak za transport ugrađena su medicinska nosila.

Iz SkyFall-a navode da letelica koristi veštačku inteligenciju, napredne navigacijske sisteme i višestruke komunikacijske veze.

To joj omogućuje delovanje i u uslovima ometanja GPS signala ili u slučaju prekida veze s operaterom.

Treća uspešna misija u nizu

Firma SkyFall nije objavila tačan datum operacije, ali je potvrdila da je sistemom StarGate u otprilike nedelju i po dana spasila troje teško ranjenih vojnika.

Pre Andrija, isti puk je sproveo dve slične evakuacije.

U njima su spasili 25-godišnjeg Jevhea, poznatijeg kao "Izjum", i 24-godišnjeg Artema, zvanog "Kolobok".

Obojica su zadobili teške povrede udova i bili su zarobljeni na frontu, oko pet kilometara od ruske granice.

(Index.hr)

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