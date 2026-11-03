(MAPA) TAJNI PLAN KIJEVA! Dok pred svetom viču "MIR", na Rusiju je pao NAJŽEŠĆI TALAS projektila i dronova ikada!
SVE se češće govori o pregovorima, potencijalnim mirovnim sporazumima i mogućnosti rešavanja situacije.
Ovo je, donekle, čak potisnulo u drugi plan uobičajene jesenje analize koje su predviđale da će se Kijev ove zime smrznuti.
Međutim, pogled na statistiku napada otkriva mnogo toga – pružajući detaljan uvid u to gde su, kada i koliko bespilotnih letelica lansirale Oružane snage Ukrajine.
(Ribar)
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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