U SUDARU dva helikoptera prilikom sletanja u blizini baznog kampa Mont Everesta poginuo je 47-godišnji državljanin Indije, dok su dve osobe povređene, saopštile su lokalne vlasti.

Foto: Unsplash/Michael Clarke

Nesreća se dogodila u utorak u selu Feriče, na nadmorskoj visini od 4.197 metara.

Prema rečima zvaničnika administracije okruga Solukumbu,povređeni putnik sa Novog Zelanda hitno je prevezen u Katmandu na lečenje, dok je nepalski pilot zbrinut na licu mesta, prenosi CBS Njuz.

Tačan broj putnika u letelicama za sada nije poznat.

Helikopteri su bili angažovani za prevoz trekera koji su tokom popularne sezone pešačili ka baznom kampu, smeštenom na 5.297 metara.

S obzirom na to da na ruti ka najvišem vrhu sveta nema puteva, helikopteri predstavljaju jedini način evakuacije za iscrpljene ili bolesne planinare.

Ovo je drugi ozbiljan incident duž ove rute u samo četiri dana.

U petak je u selu Dingboče izbio požar u hotelu u kojem trekeri borave radi aklimatizacije na veliku nadmorsku visinu.

Kako lokalni mediji, vatru je izazvala eksplozija plinske boce.

Gosti i osoblje su hitno evakuisani, a u incidentu nije bilo povređenih.

Selo Dingboče udaljeno je svega tri kilometra od Feričea, odnosno oko 40 minuta hoda.

Pešačka tura do baznog kampa Mont Everesta, koja počinje na jedinoj pisti u Lukli i traje do dve nedelje.

Tura je najpopularnija tokom jeseni, odmah nakon završetka monsunskih kiša, a uoči dolaska surovih zimskih meseci.

(CBS Njuz)

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