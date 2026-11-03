RAMA O STUDENTSKIM PROTESTIMA: Ne žele razgovor, već samo da odem
ALBANSKI premijer Edi Rama izjavio je danas u Briselu, komentarišući studentske proteste u Tirani koji traju već 22 dana, da demonstranti odbijaju dijalog i insistiraju na njegovoj ostavci, bez jasno definisanih zahteva.
- Nije lako protestovati. Zbog čega protestujete? "Ne želimo da razgovaramo sa tobom, treba da odeš". Izvinite, niste vi meni dali ovaj posao. Hajde da razgovaramo, spreman sam da vas saslušam. Nema dijaloga, nema razgovora - rekao je Rama u intervjuu za albanski Juronjuz.
On je ocenio da je suština problema u tome što je trenutno na ulicama sve više ljudi koji traže njegov odlazak.
- Važno je razumeti ljude, ne početi tako što ćete pokazivati ko je kriv, već ih saslušati i razumeti šta nije u redu i šta ti ljudi zaista žele. To je demokratija, to je sloboda. Ljudi imaju pravo da rade ono što smatraju da treba - rekao je Rama.
On je, međutim, dodao da problem nastaje kada ljudi ne shvataju da njihova sloboda prestaje tamo gde počinje sloboda drugih.
Na pitanje da li protesti utiču na njega, Rama je odgovorio potvrdno, navodeći da iz njih pokušava da shvati "kako da uradi više i kako da to uradi bolje".
- Albanija je veoma uspešna kada je reč o turističkim rezultatima i ekonomskom rastu, na putu ka EU i u mnogim drugim oblastima. Ali, s druge strane, ljudi traže više od onoga što ekonomija stvara - rekao je albanski premijer.
Protesti u Albaniji se održavaju od 13. oktobra ispred Ministarstva obrazovanja i državnih institucija, a studenti zahtevaju ostavke, ali i ispunjenje zahteva koji se odnose na bolje uslove rada.
Njih su u tome podržali profesori koji su obustavili nastavu na fakultetima.
(Tanjug) Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Preporučujemo
OZBILjNE OPTUŽBE POSLE PROTESTA U ALBANIJI: Istraga zbog pokušaja ubistva policajca (FOTO)
01. 11. 2026. u 14:36
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
Komentari (0)