RAMA O STUDENTSKIM PROTESTIMA: Ne žele razgovor, već samo da odem

ALBANSKI premijer Edi Rama izjavio je danas u Briselu, komentarišući studentske proteste u Tirani koji traju već 22 dana, da demonstranti odbijaju dijalog i insistiraju na njegovoj ostavci, bez jasno definisanih zahteva.

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- Nije lako protestovati. Zbog čega protestujete? "Ne želimo da razgovaramo sa tobom, treba da odeš". Izvinite, niste vi meni dali ovaj posao. Hajde da razgovaramo, spreman sam da vas saslušam. Nema dijaloga, nema razgovora - rekao je Rama u intervjuu za albanski Juronjuz.

On je ocenio da je suština problema u tome što je trenutno na ulicama sve više ljudi koji traže njegov odlazak.

- Važno je razumeti ljude, ne početi tako što ćete pokazivati ko je kriv, već ih saslušati i razumeti šta nije u redu i šta ti ljudi zaista žele. To je demokratija, to je sloboda. Ljudi imaju pravo da rade ono što smatraju da treba - rekao je Rama.

On je, međutim, dodao da problem nastaje kada ljudi ne shvataju da njihova sloboda prestaje tamo gde počinje sloboda drugih.

Albanian PM Edi Rama continues to be pursued by diaspora Albanians during his meetings abroad. The latest incident occurred in Belgium 🇧🇪, where individuals chanted in his presence, "Rama to prison, Berisha to prison." #Day157 🇦🇱🦩 https://t.co/eKUe7IfCTM — Tirana Report (@Tirana_Report) November 3, 2026

Na pitanje da li protesti utiču na njega, Rama je odgovorio potvrdno, navodeći da iz njih pokušava da shvati "kako da uradi više i kako da to uradi bolje".

- Albanija je veoma uspešna kada je reč o turističkim rezultatima i ekonomskom rastu, na putu ka EU i u mnogim drugim oblastima. Ali, s druge strane, ljudi traže više od onoga što ekonomija stvara - rekao je albanski premijer.

Protesti u Albaniji se održavaju od 13. oktobra ispred Ministarstva obrazovanja i državnih institucija, a studenti zahtevaju ostavke, ali i ispunjenje zahteva koji se odnose na bolje uslove rada.

Njih su u tome podržali profesori koji su obustavili nastavu na fakultetima.

(Tanjug)

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