ŠKOLA U UKRAJINI POGOĐENA VAZDUŠNIM BOMBAMA: 31 osoba stradala, 50 se i dalje vodi kao nestalo (FOTO/VIDEO)

ŠKOLA u Komišuvahi, u Zaporoškoj oblasti, koja je služila za nedeljnu podelu humanitarne pomoći, kao i njeno sklonište, pogođeni su u ponedeljak, 2. novembra, sa najmanje devet ruskih navođenih vazdušnih bombi.

Foto: Printskrin/Telegram

U napadu je poginula 31 osoba, a pet ih je povređeno, dok se gotovo 50 ljudi i dalje vodi kao nestalo, a spasilačke operacije su u toku.

Predsednik Volodimir Zelenski osudio je napad, koji se dogodio samo dan nakon što je u nedelju, 1. novembra, isteklo primirje u ruski okupiranim Oleškama, postignuto uz posredovanje SAD.

Ruske snage su u ponedeljak, 2. novembra, napale naselje Komišuvaha u Zaporoškoj oblasti sa najmanje devet navođenih vazdušnih bombi (KAB), pri čemu je poginula 31 osoba, pet ih je ranjeno, a 48 se vodi kao nestalo.

Napad je bio usmeren na školu u kojoj su se stanovnici okupili radi podele humanitarne pomoći, dok je drugi udar bio usmeren na sklonište unutar tog objekta.

Predsednik Volodimir Zelenski osudio je napad u svom večernjem obraćanju, tokom kojeg je izneo ažurirane podatke o broju žrtava.

Prema njegovim rečima, pet osoba je hospitalizovano, dok su ostali ostali zarobljeni ispod ruševina.

Među poginulima su najmanje četiri policajca i dva spasioca iz Državne službe za vanredne situacije Ukrajine (DSNS).

U utorak je vršilac dužnosti načelnika Zaporoške regionalne vojne uprave Mihailo Semikin rekao da je 31 osoba poginula, pet povređeno, a skoro 50 se još uvek vodi kao nestalo.

- Prema najnovijim izveštajima, 31 osoba je poginula. Pet ljudi je povređeno, a skoro 50 se vodi kao nestalo - rekao je on u televizijskom intervjuu.

Na licu mesta nastavljene su operacije potrage i spasavanja.

Semikin je proglasio 3. 4. i 5. novembar danima žalosti u Zaporoškoj oblasti povodom pogibije ljudi u napadu.

Ranije u ponedeljak uveče, Semikin je izvestio da se 27 osoba vodi kao nestalo.

- Nema nikakve sumnje: Rusi su sa sigurnošću znali da upravo na ovom mestu lokalni stanovnici svake nedelje dobijaju pomoć - izjavio je premijer Serhij Korecki.

U utorak ujutru, 3. novembra, Zelenski je na Telegramu saopštio da je broj poginulih porastao na 29.

- Od juče traje i spasilačka operacija u Komišuvahi. Nažalost, broj žrtava je porastao. Rusija je ubila 29 ljudi. Izražavam saučešće njihovim porodicama i bližnjima - napisao je on.

Zelenski je dodao da je pet osoba ranjeno, dok su drugi ostali zarobljeni ispod ruševina.

- Spasilački napori se nastavljaju u meri u kojoj to bezbednosna situacija dozvoljava. Postoji rizik od novih ruskih napada, podla taktika koju oni uvek primenjuju - napisao je on.

Ruski avioni su tokom dana, počevši od jutra, u više navrata bombardovali ovo naselje.

Nastava u školi je odavno obustavljena jer se Komišuvaha nalazi veoma blizu linije fronta, izjavio je Zelenski.

Umesto toga, zgrada i njeno sklonište korišćeni su svakog ponedeljka za podelu humanitarne pomoći.

- Nakon prvog vazdušnog udara, usledio je novi napad sa još devet bombi, koje su bile usmerene upravo na sklonište u kojem su se ljudi krili - napisao je Zelenski u objavi na platformi X.

Semikin je naveo da su ruske snage upotrebile navođene bombe tipa FAB-3000.

- Iza svakog broja kriju se ljudske sudbine - zaključio je Semikin, dodajući da porodice nestalih još uvek čekaju vesti o svojim najmilijima.

Među poginulima su i dva pripadnika hitnih službi, Denis Konovalenko i Aleksej Suščevski, obojica četrdesetčetvorogodišnjaci, a još dvojica spasilaca su hospitalizovana.

Andrij Dajnk, šef DSNS-a (Državne službe za vanredne situacije), izjavio je da su spasioci, koji su stigli nakon prvog udara, ušli u sklonište u trenutku kada je rasla opasnost od novog napada.

Ruske snage su zatim ponovo pogodile istu lokaciju, uništivši sportsku salu, kao i vozilo vatrogasno-spasilačke službe.

Ruski dronovi, granatiranje i gust dim unutar urušene zgrade usporili su spasilačke napore, saopštila je policija.

Korecki je napomenuo da stalna opasnost od ponovnog napada dodatno otežava potragu.

Napad se dogodio samo dan nakon što je u nedelju, 1. novembra, istekao lokalni prekid vatre u mestu Oleški, u Hersonskoj oblasti, koje je pod ruskom okupacijom.

Prema rečima Zelenskog, humanitarna operacija pružila je redak trenutak nade da bi mir mogao biti moguć, nadu koju su, kako je naveo, najnoviji ruski napadi potkopali.

- Ovakvim ubijanjima, Rusija šalje potpuno suprotan signal, Rusija računa na dalja ubijanja - rekao je Zelenski, opisujući napad kao dokaz da Moskva ne želi ni deeskalaciju ni istinsku pravdu.

On je ponovio ranije pozive svetu na "snažan i oštar" odgovor Rusiji, kao i na nastavak podrške Ukrajini.

Ovo naselje je i ranije bilo meta napada tokom podele pomoći.

Kako je u junu prenela agencija Ukrinform, ruske snage su dronom napale mesto Komišuvaha u trenutku dok se delila humanitarna pomoć, pri čemu su četiri osobe ranjene.

Najnoviji napad usledio je u trenutku kada se Ukrajina priprema za trilateralne razgovore sa Sjedinjenim Državama i Rusijom u Abu Dabiju, za koje je Zelenski ranije izjavio da bi mogli biti održani već 10. novembra.

(Kijev post)

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