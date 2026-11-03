Svet

SAD OBUSTAVLJAJU FINANSIRANJE IZRAELA: Oglasio se Tramp - otkrio kada odluka stupa na snagu

В. Н.

03. 11. 2026. u 14:58

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PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom postigao dogovor prema kojem Vašington od kraja ove godine više neće da obezbeđuje finansijska sredstva Izraelu.

САД ОБУСТАВЉАЈУ ФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАЕЛА: Огласио се Трамп - открио када одлука ступа на снагу

Foto: Printskrin/Jutjub/PBS NewsHour

- Kada je reč o plaćanju Izraelu, Bibi Netanjahu i ja smo postigli dogovor da Izraelu dajemo četiri milijarde dolara godišnje, a pre nekoliko meseci smo se dogovorili da to obustavimo - rekao je Tramp za Foks njuz.

Tramp je naveo da je već dogovoreno da do kraja ove godine SAD obustave finansiranje Izraela.

- Sada ćemo pomoći Izraelu ako mu bude potrebna pomoć - dodao je Tramp.

SAD su Izraelu od 1946. godine pružile ukupno oko 175 milijardi dolara pomoći, od čega je najveći deo bio namenjen vojnoj podršci. 

Prema važećem desetogodišnjem sporazumu za period od 2019. do 2028. godine, SAD Izraelu godišnje izdvajaju 3,8 milijardi dolara, uključujući 3,3 milijarde dolara vojne pomoći i 500 miliona dolara za protivraketnu odbranu.

(Tanjug)

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