SAD OBUSTAVLJAJU FINANSIRANJE IZRAELA: Oglasio se Tramp - otkrio kada odluka stupa na snagu
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom postigao dogovor prema kojem Vašington od kraja ove godine više neće da obezbeđuje finansijska sredstva Izraelu.
- Kada je reč o plaćanju Izraelu, Bibi Netanjahu i ja smo postigli dogovor da Izraelu dajemo četiri milijarde dolara godišnje, a pre nekoliko meseci smo se dogovorili da to obustavimo - rekao je Tramp za Foks njuz.
Tramp je naveo da je već dogovoreno da do kraja ove godine SAD obustave finansiranje Izraela.
- Sada ćemo pomoći Izraelu ako mu bude potrebna pomoć - dodao je Tramp.
SAD su Izraelu od 1946. godine pružile ukupno oko 175 milijardi dolara pomoći, od čega je najveći deo bio namenjen vojnoj podršci.
Prema važećem desetogodišnjem sporazumu za period od 2019. do 2028. godine, SAD Izraelu godišnje izdvajaju 3,8 milijardi dolara, uključujući 3,3 milijarde dolara vojne pomoći i 500 miliona dolara za protivraketnu odbranu.
(Tanjug)
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
IZBORI ĆE PREKROJITI ODNOS SNAGA U VAŠINGTONU: Trampova moć nalazi se pred ključnim testom
03. 11. 2026. u 15:02
ZELENSKI POSTAVIO ULTIMATUM VAŠINGTONU: Traži da se udari na Putina
03. 11. 2026. u 09:18
"SVET TO CENI": Dmitrijev o potezima Donalda Trampa
03. 11. 2026. u 08:34
TRAMP IPAK UDARIO NA IRAN: Gore lanseri raketa u Ormuskom moreuzu (FOTO/VIDEO)
03. 11. 2026. u 08:14
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
Komentari (0)