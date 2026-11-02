MOSKVA I MINSK RADE NA NIKAD JAČOJ ODBRANI: Putin potpisao važan ukaz o vojnoj saradnji i isporuci opreme

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin odobrio je pravila uvoza i izvoza vojnih proizvoda u okviru saradnje sa Belorusijom. Odgovarajući ukaz objavljen je na zvaničnom internet portalu pravnih informacija.

Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

- Odobrava se priloženi pravilnik o načinu sprovođenja Sporazuma između Ruske Federacije i Republike Belorusije o razvoju vojnotehničke saradnje od 10. decembra 2009. godine - navodi se u dokumentu.

Prethodno je beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko saopštio da je sa Putinom razgovarao o upotrebi tehničkih sredstava za kontrolu i nadzor na granici Belorusije sa Ukrajinom i zapadnim zemljama.

- Predsednik Putin i ja smo nedavno, prilikom susreta, razgovarali o ovoj temi. On je, svaka mu čast, obećao i rekao: "Pomoći ćemo vam u ovome i ovome". To će nam biti potrebno. I vidimo da nam je to potrebno. Kontrolišemo celu teritoriju duž granice. To je oko 3.000 kilometara ako se uzmu u obzir granice sa Zapadom i Ukrajinom. Naravno, ona mora biti pokrivena sredstvima za kontrolu i nadzor. Na tom polju prilično dobro sarađujemo - poručio je tada Lukašenko.

Predsednik Belorusije zahvalio je ruskoj strani na pomoći u organizovanju kontrole duž celog perimetra Savezne države različitim tehničkim sredstvima.

- A vaša sredstva su, imajući u vidu sukob u Ukrajini, veoma napredna. Radarski sistemi i slično. U njima su uzeta u obzir i ruska iskustva, a koriste se i brojna ruska sredstva - dodao je Lukašenko.

(RT Balkan)

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