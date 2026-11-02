REPRESIJE Zapada i njegovih štićenika u Ukrajini, Moldaviji i baltičkim zemljama protiv ruskih medija nisu dobile adekvatnu reakciju Visokog komesarijata UN za ljudska prava, UNESKO-a i OEBS-a, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

- Represivne akcije Zapada i njegovih štićenika u Ukrajini, Moldaviji i baltičkim zemljama protiv ruskih medija i njihovih zaposlenih nisu dobile adekvatnu reakciju nadležnih međunarodnih organizacija – UVKPČ UN, UNESKO-a, OEBS-a i drugih, a da ne govorimo o raznim nevladinim organizacijama za 'zaštitu prava' - navodi se u komentaru Zaharove povodom Međunarodnog dana okončanja nekažnjivosti za zločine nad novinarima, objavljenom na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

Kako je istakla, visoki zvaničnici sekretarijata ovih organizacija, koji su po pravilu poreklom iz zapadnih zemalja, iznova pokazuju nesposobnost da deluju objektivno i nepristrasno.

- Oni zatvaraju oči pred restriktivnim merama protiv ruskih medija, ostaju ravnodušni prema flagrantnim činjenicama nasilja nad ruskim medijskim radnicima, odbijaju da evidentiraju krvave zločine i osude krivce - naglasila je Zaharova.

Podvukla je da su imena mnogih ruskih novinara koje su ubili borci kijevskog režima ponovo ignorisana u najnovijem izveštaju generalnog direktora UNESKO-a o bezbednosti novinara.

Zvaničnica ruskog MSP-a je istakla se da su tokom poslednjih 13 godina brojni ruski novinari stradali od ruku ukrajinskih boraca.

- Mnoga od gore pomenutih imena ubijenih ruskih dopisnika ponovo su ignorisana u upravo objavljenom izveštaju generalnog direktora UNESKO-a o bezbednosti novinara za 2024–2025. godinu - naglasila je.

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije nastaviće da brani prava ruskih novinara u inostranstvu, da stvara bezbedne uslove za njihov rad i da zahteva pravedno kažnjavanje počinilaca zločina počinjenih protiv njih.

Skrenula je pažnju na to da je to neophodno ne samo radi očuvanja sećanja na sve stradale novinare, već i radi trijumfa pravde i sprečavanja sličnih zločina u budućnosti.

Poručila je da Rusija neće odustati od svojih zahteva u UNESKO-u i u okviru drugih međunarodnih formata kada je reč o obezbeđivanju sigurnosti novinara.

Situacija sa bezbednošću novinara u svetu, upozorila je, nastavlja neprekidno da se pogoršava.

Zaharova je naglasila da kijevski režim, opijen samovoljom i nekažnjivošću, vodi pravi lov na pripadnike ruske medijske zajednice.

Ona je istakla da ratni reporteri na frontu volje od svih znaju da je plava oznaka "PRESA" na pancirima, koja je ranije služila kao svojevrsna "zaštitna povelja" od ciljane vatre, za ukrajinske banderovce postala lako uočljiva meta za ciljane napade.

- Takvi napadi se, prema međunarodnom humanitarnom pravu, kvalifikuju kao ratni zločini, ali ne nailaze na konkretnu osudu nadležnih međunarodnih struktura- zaključila je zvaničnica ruskog MSP-a.

Kako je dodala, medijski prostor se pretvorio u poprište ratnih dejstava, na kojem zemlje Kolektivnog zapada pokušavaju da suzbiju drugačije mišljenje i svetskoj većini nametnu "jedino ispravno" gledište o događajima u svetu.

(RT Balkan)

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