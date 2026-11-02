OGROMAN KRATER IZ KOJEG BUKTI PLAMEN! Pojavili se novi snimci posle stravičnog pada aviona na Floridi (VIDEO)
POJAVILI su se snimci koji prikazuju veliki krater i plamen na putu, nakon pada privatnog aviona na Floridi. Svih devet osoba koje su se nalazile u letelici poginulo je u nesreći, a oko 600 stanovnika iz obližnjeg naselja je evakuisano.
Snimak je zabeležen iz automobila u prolazu, u nedelju popodne. Rojters je potvrdio datum i lokaciju snimanja na osnovu metapodataka iz originalnog zapisa.
Američki mediji prenose da je letelica, pre samog udara, zakačila drvo i oborila dalekovod, nakon čega se srušila u stambeno naselje sa montažnim kućama. Jedna kuća je potpuno uništena u požaru, a na putu je ostao krater.
Takođe, prijavljeni su i nestanci struje u okolini. Komesar okruga Palm Bič, Džoel Flores, izjavio je na konferenciji za novinare da je krater nastao u blizini ulaza u to naselje. Stanovnici tog kraja izmešteni su u dva prihvatilišta u okviru okruga.
Prema navodima CNN-a, stanovnici ne mogu da ostanu u svojim domovima jer mesto pada letelice blokira ulaz u naselje, a u toku je istraga.
Guverner Floride Ron Desantis izjavio je da nema izveštaja o stradalim stanovnicima. Dodao je da su ostaci letelice rasuti na velikom području. Takođe, zatvoren je i deo puta u tom području.
Avion je leteo iz Ostina u Teksasu ka Bahamima. Istragu o padu letelice vodi Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB). Američki sekretar za saobraćaj Šon Dafi opisao je ovu nesreću kao užasnu tragediju.
(Kliks)
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