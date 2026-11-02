OGROMAN KRATER IZ KOJEG BUKTI PLAMEN! Pojavili se novi snimci posle stravičnog pada aviona na Floridi (VIDEO)

POJAVILI su se snimci koji prikazuju veliki krater i plamen na putu, nakon pada privatnog aviona na Floridi. Svih devet osoba koje su se nalazile u letelici poginulo je u nesreći, a oko 600 stanovnika iz obližnjeg naselja je evakuisano.

Foto: Printsrkin Iks @TimesNow

Snimak je zabeležen iz automobila u prolazu, u nedelju popodne. Rojters je potvrdio datum i lokaciju snimanja na osnovu metapodataka iz originalnog zapisa.

Američki mediji prenose da je letelica, pre samog udara, zakačila drvo i oborila dalekovod, nakon čega se srušila u stambeno naselje sa montažnim kućama. Jedna kuća je potpuno uništena u požaru, a na putu je ostao krater.

A massive crater has formed at the crash site after the Learjet 60 private jet plunged into the ground near Palm Beach, Florida, USA. The ATC communication recording has now been released, offering a glimpse into the aircraft’s final moments. https://t.co/GEUJhlQh5L — The Nalanda Index (@Nalanda_index) November 2, 2026

Takođe, prijavljeni su i nestanci struje u okolini. Komesar okruga Palm Bič, Džoel Flores, izjavio je na konferenciji za novinare da je krater nastao u blizini ulaza u to naselje. Stanovnici tog kraja izmešteni su u dva prihvatilišta u okviru okruga.

Prema navodima CNN-a, stanovnici ne mogu da ostanu u svojim domovima jer mesto pada letelice blokira ulaz u naselje, a u toku je istraga.

Guverner Floride Ron Desantis izjavio je da nema izveštaja o stradalim stanovnicima. Dodao je da su ostaci letelice rasuti na velikom području. Takođe, zatvoren je i deo puta u tom području.

Avion je leteo iz Ostina u Teksasu ka Bahamima. Istragu o padu letelice vodi Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB). Američki sekretar za saobraćaj Šon Dafi opisao je ovu nesreću kao užasnu tragediju.

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