RUSIJA POD ŽESTOKIM UDAROM DRONOVA: PVO tokom noći oborila čak 212 ukrajinskih letelica
DEŽURNE snage PVO su tokom noći presrele i uništile 212 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Naime, dronovi su oboreni iznad Brjanske, Belgorodske, Kurske, Kaluške, Tulske, Voronješke, Pskovske, Orlovske, Lipecke, Saratovske, Samarske, Rjazanjske, Tambovske i Rostovske oblasti, Moskovskog regiona, Krasnodarskog kraja i Republike Krim, kao i iznad voda Crnog i Azovskog mora.
Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.
(RT Balkan)
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