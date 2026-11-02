Svet

RUSIJA POD ŽESTOKIM UDAROM DRONOVA: PVO tokom noći oborila čak 212 ukrajinskih letelica

D.D.

02. 11. 2026. u 09:15

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DEŽURNE snage PVO su tokom noći presrele i uništile 212 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

РУСИЈА ПОД ЖЕСТОКИМ УДАРОМ ДРОНОВА: ПВО током ноћи оборила чак 212 украјинских летелица

Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

Naime, dronovi su oboreni iznad Brjanske, Belgorodske, Kurske, Kaluške, Tulske, Voronješke, Pskovske, Orlovske, Lipecke, Saratovske, Samarske, Rjazanjske, Tambovske i Rostovske oblasti, Moskovskog regiona, Krasnodarskog kraja i Republike Krim, kao i iznad voda Crnog i Azovskog mora.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.

(RT Balkan)

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