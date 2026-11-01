NLO U LETONIJI: Oglašena vazdušna opasnost u dve oblasti, objekat odleteo ka Rusiji
U LETONIJI je danas oglašena vazdušna opasnost narandžastog, višeg nivoa za oblasti Ludza i Kraslava, a nacionalne oružane snage poslale su hitno upozorenje građanima putem mobilnih telefona, preneli su letonski mediji.
Stanovnicima je preporučeno da hitno potraže sklonište u zatvorenom prostoru i primene takozvano "pravilo dva zida" koje podrazumeva da treba da se sklone u delove objekta koji su sa najmanje dva zida odvojeni od spoljašnjosti.
Uzbuna je trajala kratko, nakon što je potvrđeno da je pretnja prošla.
Prema saopštenju vojske, uzbunu je izazvao neidentifikovani leteći objekat, najverovatnije dron koji je ušao u vazdušni prostor Letonije i prešao letonsko-rusku granicu.
Tokom incidenta, odbrambene snage su u saradnji sa NATO saveznicima neprekidno pratile situaciju.
Vojska je podsetila da su zbog tekućeg rata između Rusije i Ukrajine ovakve situacije i ulasci stranih bespilotnih letelica u vazdušni prostor baltičkih zemalja postali učestali.
Tanjug
BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)
Golden Stejt Voriorisli vezali su i treću pobedu u NBA ligi pobedivši Los Anđeles Lejkerse sa 112:95.
31. 10. 2026. u 10:55
Komentari (0)