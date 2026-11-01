NLO U LETONIJI: Oglašena vazdušna opasnost u dve oblasti, objekat odleteo ka Rusiji

U LETONIJI je danas oglašena vazdušna opasnost narandžastog, višeg nivoa za oblasti Ludza i Kraslava, a nacionalne oružane snage poslale su hitno upozorenje građanima putem mobilnih telefona, preneli su letonski mediji.

Foto: X Printscreen/ltvzinas

Stanovnicima je preporučeno da hitno potraže sklonište u zatvorenom prostoru i primene takozvano "pravilo dva zida" koje podrazumeva da treba da se sklone u delove objekta koji su sa najmanje dva zida odvojeni od spoljašnjosti.

Uzbuna je trajala kratko, nakon što je potvrđeno da je pretnja prošla.

Prema saopštenju vojske, uzbunu je izazvao neidentifikovani leteći objekat, najverovatnije dron koji je ušao u vazdušni prostor Letonije i prešao letonsko-rusku granicu.

Tokom incidenta, odbrambene snage su u saradnji sa NATO saveznicima neprekidno pratile situaciju.

Vojska je podsetila da su zbog tekućeg rata između Rusije i Ukrajine ovakve situacije i ulasci stranih bespilotnih letelica u vazdušni prostor baltičkih zemalja postali učestali.

Tanjug

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