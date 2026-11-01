ZELENSKI SPREMAN: Danas da se sastane sa Putinom u Turskoj, juče u Dubajiju...
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je spreman da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Turskoj.
Zelenski je rekao u intervjuu za CNN Turska, nakon što se u subotu sastao sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom u Istanbulu, da rat sa Rusijom mora da se završi i da se nada da će u mirovnom procesu posredovati Turska.
-Stav Turske po ovom pitanju je razumljiv. Stav predsednika Erdogana je razumljiv. Imamo bliske i dobre odnose sa Turskom. Turska može biti praktičan i realan posrednik. Neće zauzimati stranu tokom sastanka. Može da funkcioniše kao puni posrednik. I naravno, Turska takođe podržava suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine, naveo je Zelenski.
Ocenio je da za Ukrajinu mogu da budu značajni dobri odnosi koje Erdogan ima sa Putinom i američkim predsednikom Donaldom Trampom.
Zelenski je naveo da je sa Erdoganom takođe razmatrao mogućnost održavanja u Turskoj trilateralnog sastanka lidera Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država.
-Trenutno, SAD imaju predlog da trilateralni sastanak bude održan u Abu Dabiju...Nadamo se da će se to dogoditi do sredine novembra, naveo je Zelenski.
Tanjug
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