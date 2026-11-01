KO ĆE BITI NOVI IZRAELSKI PREMIJER? Netanjahuu veruje većina Izraelaca, ali ima jedan veliki problem

PET dana nakon što su Izraelci izašli na birališta, pitanje ko će predvoditi novu vladu zemlje i dalje je daleko od rešenja.

foto: Jewel SAMAD / AFP / Profimedia

Stranke koje se protive premijeru Benjaminu Netanjahuu osvojile su ukupno 67 od 120 mesta u Knesetu, dok su premijerov desničarski i ultraortodoksni blok dobili 53 poslanička mandata, prenosi Tajms of Izrael.

Međutim, duboke ideološke podele i suprotstavljena obećanja data tokom predizborne kampanje ponovo su ostavili opoziciju bez jasnog puta ka formiranju alternativne vlade.

Od ukupno 67 opozicionih mandata, samo 48 pripada strankama sa pretežno jevrejskim biračkim telom, dok preostalih 19 drže arapske stranke Zajednička lista i Ram, čije učešće u novoj vladi ili podrška njenom formiranju i dalje izazivaju velike političke sporove.

Jedna od mogućnosti za smenu Netanijahua jeste formiranje manjinske vlade koju bi predvodio Gadi Ajzenkot, lider stranke Jašar, koja je osvojila 21 mandat, uz podršku arapskih stranaka izvan vladajuće koalicije. Druga mogućnost podrazumevala bi da Ajzenkot obezbedi saradnju ultraortodoksnih poslanika, od kojih su neki izrazili nezadovoljstvo savezom sa Netanijahuom.

Međutim, nijedna od ovih opcija ne nudi jednostavno rešenje. Svaka vlada koju bi formirale stranke protiv Netanijahua zahtevala bi od njihovih lidera da odstupe od nekih ključnih predizbornih obećanja — bilo prihvatanjem zavisnosti od arapskih stranaka, bilo ustupcima po pitanju regrutacije ultraortodoksnih Jevreja u vojsku.

Čak i ukoliko bi takva vlada bila formirana, ideološke razlike među potencijalnim partnerima, kao i oslanjanje na podršku stranaka izvan vladajućeg bloka, mogli bi znatno da otežaju njeno funkcionisanje i učine je veoma podložnom raspadu.

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