NAKON što su protesti "Gen Z regelt" u Nemačkoj kasno uveče eskalirali u žestoke sukobe, pljačke i vandalizam, nemačke policijske uprave objavile su prve zvanične bilanse.

Foto: Tanjug/Andreas Arnold/dpa via AP

U većim gradovima širom Nemačke, desetine hiljada mladih je protestovalo mirno, da bi nešto kasnije uveče došlo do pljački, razbijanja izloga prodavnica, kao i napada na pripadnike policije.

FRANKFURT

U centru Frankfurta nekoliko osoba je razbilo izgloge prodavnica i ukralo sportsku obuću i druge predmete, a napadnuta je i specijalnizovana prodavnica oružja.

- Pored toga, na snage bezbednosti se bacaju Molotovljevi kokteli. Više od 30 osoba je do kasnih večernjih sati privremeno uhapšeno u Frankfurtu. Službenici su brzo pristigli na lice mesta i obezbedili dva komada oružja - izjavio je portparol policije.

Frankfurtska policija je blokirala trgovačku ulicu Zeil, dok su centar grada obezbeđivale specijalne policijske snage.

Ministar unutrašnjih poslova pokrajine Hese, Roman Posek najavio je oštar odgovor na nerede.

- Šokiran sam intenzitetom nasilja u Frankfurtu. Videli smo priziore koje nismo želeli - izjavio je Posek.

Policija je i danas ostala jako prisutna u centru grada kao i tokom prethodne noći, prenosi Špigel.

KELN

Na platou ispred Katedrale blizu železničke stanice u Kelnu došlo je do napada na policiju.

Demonstranti su bacali flaše i bicikle, a jedna osoba je zadobila povrede.

Prema navodima policije, pet osoba je zadržano u pritvoru.

U sporednoj ulici, došlo je do razbijanja stakla, nakon što je jedan od demonstranata bacio električni trotinet.

- Oduzeli smo Molotovljeve koktele i čekiće za razbijanje stakla od maskiranih osoba. Čemu su oni služili ne zahteva nikakvo objašnjenje. Danas smo u kasnim popodnevnim satima sprečili da iz Kelna budu emitovani snimci uživo koji podsećaju na Pariz i Milano - rekao je šef policije Kelna Johanes Hermanš.

Dodao je da je uvedena i kratkoročna zabrana okupljanja na javnim mestima.

BERLIN, HAMBURG I ŠTUTGART

U Berlinu, svenemački omladinski protest počeo je kod Brandenburške kapije, da bi u ranim večernjim satima počela, kako policija navodi, "igra mačke i miša" demonstranata i pripadnika policije.

- 27 policajaca je lakše povređeno, a privedeno je do 56 učesnika - saopštila je policija na društvenoj mreži Iks.

U Hamburgu je, nakon mirnih protesta, došlo do eskalacije sukoba u blizini železničke stanice.

Policija u Hamburgu je kasnije saopštila da je petoro policajaca lakše povređeno.

Zabeleženo je ukupno 50 krivičnih dela, a nekoliko osumnjičenih je u pritvoru.

- Značajna kršenja propisa i ponašanje prema policiji.. ne možemo jednostavno da pređemo preko toga. To će imati posledice u okviru prekršajnog prava - rekao je načelnik za red i bezbednost Klemens Majer.

Organizator većine protesta, incijativa "Gen Z regelt" je nakon protesta iznela pozitivan bilans, dodajući da "nisu imali uticaj na ono što se dogodilo na kraju mitinga", dok su nemačke vlasti upozorile da su radikalni elementi i ekstremističke grupe pokušale da iskoriste omladinski pokret.

Protesti u Nemačkoj su deo šireg talasa omladinskih i radničkih protesta koji su zahvatili više evropskih zemalja, uključujući Francusku, Holandiju, Belgiju, Italiju, Portugal i druge sa sličnim zahtevima.

(Špigel/CNN)

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