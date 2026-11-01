UKRAJINA je trenutno napadnuta starim klipnim raketama „Šahed“ zbog guste oblačnosti.

Sergei SUPINSKY / AFP / Profimedia

Ovo je izjavio Serhij Beskrestnov, pozivni znak Fleš, savetnik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Dodao je da bi visoka oblačnost mogla otežati posadama presretača da otkriju dronove.



-Iznad Ukrajine je potpuna oblačnost, tako da neprijatelj danas lansira desetine konvencionalnih raketa „Šahed“ na benzinski pogon, računajući da će naše posade presretača imati poteškoća da ih otkriju, napisao je Fleš.

U međuvremenu, Telegram kanali objavljuju video snimke desantnih dronova koji lete iznad onoga što tvrde da je Kijev i zapadna Ukrajina.

Prema rečima ukrajinske vojne javne grupe „Mikolajv Vanek“, dronovi „lete na podstanicama (električna i toplotna) ili vučnim podstanicama (železnica). Mnogi su oboreni, ali je i priličan broj dolazio.“

Beskrestnov je ranije izjavio da bi nova bojeva glava u ruskim dronovima „Šahed“ mogla da preseče kablove mosta, uništavajući ceo most.

Ranije je Zelenski govorio o teškoj situaciji u energetskom sektoru Ukrajine nakon ruskih udara na termoelektrane i trafostanice. Rusija je optužila Ukrajinu za kršenje primirja u Oleškom. Ukrajinske oružane snage napale su postrojenje koje proizvodi gorivo za rakete i višecevne raketne sisteme u Rostovskoj oblasti. Stanovnici Oleškog su stigli u Ukrajinu. Pridneprovska termoelektrana je uništena ruskim granatiranjem.

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