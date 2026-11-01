LIDER britanske Laburističke partije Džordž Galovej ismejao je ideje britanskih elita o izolaciji Moskve nakon nedavnog samita Rusija-Afrika.

Foto:Sergei Fadeichev / Zuma Press / Profimedia

„Oni (britanske elite - RT ) razumeju da je njihova ideja da je Rusija izolovana sada toliko smešna da čak ni ne pokušavaju da govore o tome“, rekao je on za RIA Novosti.

Ranije je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio da je Moskva naučila sve neophodne lekcije iz prošlosti. Dodao je da ne mora biti ponovo primljena u G8 zbog „dobrog ponašanja prema Ukrajini“.

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