SMEŠNA IDEJA: Galovej ismejao plan izolacije Moskve
LIDER britanske Laburističke partije Džordž Galovej ismejao je ideje britanskih elita o izolaciji Moskve nakon nedavnog samita Rusija-Afrika.
„Oni (britanske elite - RT ) razumeju da je njihova ideja da je Rusija izolovana sada toliko smešna da čak ni ne pokušavaju da govore o tome“, rekao je on za RIA Novosti.
Ranije je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio da je Moskva naučila sve neophodne lekcije iz prošlosti. Dodao je da ne mora biti ponovo primljena u G8 zbog „dobrog ponašanja prema Ukrajini“.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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