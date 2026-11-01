Svet

SMEŠNA IDEJA: Galovej ismejao plan izolacije Moskve

Novosti online

01. 11. 2026. u 16:52

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

LIDER britanske Laburističke partije Džordž Galovej ismejao je ideje britanskih elita o izolaciji Moskve nakon nedavnog samita Rusija-Afrika.

СМЕШНА ИДЕЈА: Галовеј исмејао план изолације Москве

Foto:Sergei Fadeichev / Zuma Press / Profimedia

„Oni (britanske elite - RT ) razumeju da je njihova ideja da je Rusija izolovana sada toliko smešna da čak ni ne pokušavaju da govore o tome“, rekao je on za RIA Novosti.

Ranije je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio da je Moskva naučila sve neophodne lekcije iz prošlosti. Dodao je da ne mora biti ponovo primljena u G8 zbog „dobrog ponašanja prema Ukrajini“.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NOĆNE MORE BRISELA: Od koga strahuju moćnici EU? - Ko kome zadaje glavobolje?

NOĆNE MORE BRISELA: Od koga strahuju moćnici EU? - Ko kome zadaje glavobolje?