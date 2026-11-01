TRI oficira Oružanih snaga Ukrajine poginula su u Ukrajini, saopštili su RIA Novosti izvori iz ruskih bezbednosnih struktura.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

- U mestu Prikolotno u Harkovskoj oblasti poginuo je poručnik Vitalij Vladimirovič Bogatir, pripadnik Prvog graničnog odreda Državne granične službe Ukrajine - rekao je sagovornik agencije.

On je dodao da je u rejonu sela Berjozka u Sumskoj oblasti u napadu bespilotne letelice ubijen Andrej Babik, zamenik komandanta čete 104. zasebne brigade teritorijalne odbrane Ukrajine, u činu poručnika.

Komandir voda 14. brigade Nacionalne garde Ukrajine, mlađi poručnik Oleg Gižicki, poginuo je u napadu avio-bombom FAB, zajedno sa pripadnicima svoje jedinice.

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