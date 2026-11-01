MINISTARSTVO unutrašnjih poslova Francuske saopštilo je danas da je tokom protesta u subotu i proslave Noći veštica širom zemlje privedeno ukupno 779 osoba.

Foto: Tanjug/AP Photo/Laurent Cipriani

Patris For, načelnik pariske policije, uputio je danas reči zahvalnosti pripadnicima snaga bezbednosti na društvenoj mreži Iks, ističući njihovo "uzorno zalaganje" nakon jučerašnjih demonstracija.



#31octobre | Hier, les effectifs de la @prefpolice et les forces en renfort, étaient mobilisés pour garantir le droit de manifester et permettre au cortège de progresser dans le calme, selon le parcours imposé, jusqu'au point de dispersion, tout en permettant de maintenir l’activité des commerces, en toute sécurité. Les très nombreux contrôles préventifs menés dans les gares de Paris et de petite couronne ont permis de dissuader les individus cherchant à troubler l'ordre public de rejoindre le cortège. La violence intolérable d’une minorité d’émeutiers hostiles en fin de cortège a malheureusement fait plusieurs blessés parmi les policiers et gendarmes engagés. Je leur adresse mes plus sincères remerciements pour leur engagement exemplaire et leur renouvelle toute ma confiance. — Préfet de Police (@prefetpolice) November 1, 2026

On je istakao da su opsežne preventivne kontrole na železničkim stanicama širom Pariza i okolnih predgrađa "uspešno sprečile brojne izgrednike sa namerom da naruče javni red da se priključe koloni".

- Nedopustivo nasilje manjinskih grupa podstrekača na pobunu na kraju povorke nažalost je rezultiralo povređenima među policajcima i žandarmima - napisao je.

Prema izveštaju televizije BFM, dan protesta 31. oktobar prošao je uglavnom u mirnoj atmosferi širom cele Francuske, izuzev manjih i izolovanih okršaja između policije i agresivnih pojedinaca.

Prema procenama udruženih omladinskih sindikata, na ulicama se juče okupilo skoro pola miliona građana, dok Ministarstvo unutrašnjih poslova navodi znatno manju cifru od 320.000 učesnika.

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