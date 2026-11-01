OGLASIO SE MUP FRANCUSKE: Skoro 800 ljudi uhapšeno tokom protesta i proslave Noći veštica
MINISTARSTVO unutrašnjih poslova Francuske saopštilo je danas da je tokom protesta u subotu i proslave Noći veštica širom zemlje privedeno ukupno 779 osoba.
Patris For, načelnik pariske policije, uputio je danas reči zahvalnosti pripadnicima snaga bezbednosti na društvenoj mreži Iks, ističući njihovo "uzorno zalaganje" nakon jučerašnjih demonstracija.
On je istakao da su opsežne preventivne kontrole na železničkim stanicama širom Pariza i okolnih predgrađa "uspešno sprečile brojne izgrednike sa namerom da naruče javni red da se priključe koloni".
- Nedopustivo nasilje manjinskih grupa podstrekača na pobunu na kraju povorke nažalost je rezultiralo povređenima među policajcima i žandarmima - napisao je.
Prema izveštaju televizije BFM, dan protesta 31. oktobar prošao je uglavnom u mirnoj atmosferi širom cele Francuske, izuzev manjih i izolovanih okršaja između policije i agresivnih pojedinaca.
Prema procenama udruženih omladinskih sindikata, na ulicama se juče okupilo skoro pola miliona građana, dok Ministarstvo unutrašnjih poslova navodi znatno manju cifru od 320.000 učesnika.
BONUS VIDEO:
TAKO TO RADI FRANCUSKA POLICIJA: Vodeni top direktno u glavu
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