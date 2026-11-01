KUVA SE NA ARKTIKU! Vašington poslao elitne lovce na severnu granicu — Moskva i Peking zbijaju redove!

RATNO vazduhoplovstvo SAD ponovo je uspostavilo dežurstvo lovačkih aviona u vazduhoplovnoj bazi „Irekson” (Eareckson Air Station) na ostrvu Šemja, u udaljenom arhipelagu Aleutskih ostrva na Aljasci — prvi put još od devedesetih godina prošlog veka.

Foto: U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Arnet Tamayo

Tokom ovog razmeštanja, koje je trajalo od 18. do 26. oktobra 2026. godine, laki lovci četvrte generacije tipa F-16 bili su u stanju pripravnosti, delujući iz jednog od najisturenijih vojnih uporišta Sjedinjenih Država na zapadu. Ovaj potez ukazuje na sve veći strateški značaj severnog Pacifika i prilaza preko Arktika, u uslovima pojačane vojne konkurencije sa Rusijom i Kinom. Aktivnost je kulminirala misijom protivvazdušne odbrane u kojoj su učestvovali američki i kanadski lovci, delujući nad prostranim područjem severnog Pacifika.

Foto USAF/U.S. Air Force photo





Foto: Mil.ru

U operaciji su takođe učestvovali avion za rano upozoravanje i kontrolu (AWACS) tipa E-3 „Sentri” (E-3 Sentry) iz zajedničke baze „Elmendorf-Ričardson”, više američkih aviona-tankera za dopunu goriva u vazduhu tipa KC-135 „Stratotanker” (KC-135 Stratotanker), kao i kanadski tanker CC-150 „Polaris” (CC-150 Polaris). Ova podrška je od posebnog značaja za avione F-16, koji poseduju jedan od najmanjih i najslabijih radara među svim lovcima četvrte generacije, uz jedan od najkraćih operativnih doleta. Povratak na režim dežurstva predstavlja značajnu promenu u odnosu na dosadašnju ulogu ove baze. Tokom Hladnog rata, baza „Irekson” je pružala podršku lovačkim jedinicama — uključujući lovce za ostvarivanje prevlasti u vazdušnom prostoru, poput modela F-4 i F-15 — koje su imale zadatak protivvazdušne odbrane od sovjetske avijacije. Iako su avioni F-4 povučeni iz upotrebe, a broj aviona F-15 značajno smanjen nakon završetka Hladnog rata, teret odbrane u većoj meri je pao na avione F-16; uprkos njihovim nedostacima, oni su odabrani zbog znatno nižih troškova eksploatacije i jednostavnijeg održavanja.



Obnavljanje operativnih aktivnosti u bazi „Irekson” dolazi u trenutku kada se očekuje značajan porast izazova po američku odbranu, koji proizilazi iz delovanja kineskih i ruskih strateških bombardera. Iako je ruski program „stelt” bombardera nove generacije, PAK DA, pretrpeo velika kašnjenja, proizvodnja aviona Tu-160 – čija je izrada prekinuta u trenutku raspada SSSR-a, kada je u službi bilo manje od 20 primeraka – ponovo je pokrenuta kroz unapređenu varijantu Tu-160M. Istovremeno, širok spektar novih vrsta ubojnih sredstava obećava da će ovoj letelici pružiti dodatno poboljšane udarne mogućnosti. U julu 2024. godine, kineska Narodnooslobodilačka armija je prvi put angažovala strateške bombardere tipa H-6 za operacije u blizini obale Aljaske, pri čemu su ove letelice srednjeg doleta delovale iz baza u Rusiji, verovatno uz podršku dopune gorivom u vazduhu. Avioni H-6 opremljeni su jednim od najraznovrsnijih i najnaprednijih arsenala raketa klase „vazduh-zemlja” na svetu, a varijanta H-6N je sposobna da izvede udare po Aljasci čak i iz baza u kontinentalnom delu Kine, uz minimalnu potrebu za dopunom goriva u letu.



Očekuje se da će glavni izazov, kada je reč o neprijateljskim strateškim bombarderima, proisteći iz kineskog razvoja bar jednog tipa strateškog „stelt” bombardera interkontinentalnog doleta. Ova letelica će značajno unaprediti ne samo domet kineskih strateških vazdušnih snaga, već i njihovu preživljivost i sposobnost prodora kroz neprijateljsku odbranu. Dana 19. oktobra 2025. godine objavljeni su prvi snimci kineske teške „stelt” bespilotne letelice interkontinentalnog doleta u letu, što predstavlja značajnu prekretnicu u naporima Narodnooslobodilačke armije da proširi svoj domet preko Atlantika i na područje Arktika. Avioni F-16 i E-3 nisu adekvatni za suprotstavljanje izazovima koje nose ovakve letelice, a sredstva namenjena nabavci naprednijih sistema za rano upozoravanje i kontrolu (AEW&C), kao i borbenih aviona, ostala su ograničena. Zamena ovih letelica avionima F-15EX i E-7 omogućila bi znatno napredniji odbrambeni kapacitet, budući da su senzori na avionima E-3 odavno zastareli za delovanje protiv savremenih „stelt” letelica.

militarywatchmagazine.com

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.