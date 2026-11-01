NAJMANjE četiri osobe su poginule, a 15 je povređeno u tri odvojene pucnjave za Noć veštica u Dalasu u američkoj državi Teksas, a nekoliko osoba je uhapšeno, saopštila je danas policija.

Foto: Profimedia/Matt Gush/Alamy

Šef policije u Dalasu Danijel Komo rekao je da policija još pokušava da utvrdi da li su pucnjave u četvrti Dip Elum bile povezane, preneo je AP.

Komo je naveo da je nekoliko se još ne zna šta je bio povod za pucnjave.

Halloween night shooting in deep Ellum, Dallas. Several shot. 4 fatal. https://t.co/RQLrNIZz8p — The Fourth Estate. (@TicTocTick) November 1, 2026

U odvojenom incidentu, jedna osoba je poginula, a osam je povređeno u pucnjavi nedaleko od stadiona u Birmingemu u američkoj saveznoj državi Alabami nakon utakmice "Medžik siti klasika" u subotu uveče, saopštila je policija.

Portparol policije u Birmingemu Derel Friman rekao je da je jedna osoba privedena, kao i da je pronađeno više komada oružja.

Najmanje šest osoba je ranjeno sinoć u pucnjavi u Fejetvilu, u američkoj saveznoj državi Arkanzas, saopštila je policija.

🚨🇺🇸 Shooting reported near the University of Delaware in Newark during Halloween celebrations Police rushed to the scene as crowds fled. Reports of multiple victims remain unconfirmed Main Street is shut down https://t.co/Xp4MNZUv85 — McKensit II (@McKensitII) November 1, 2026

U Njuarku, u američkoj saveznoj državi Delaver, šest osoba je ranjeno iz vatrenog oružja kasno sinoć u blizini kampusa Univerziteta Delaver, rekao je poručnik policije Njuarka Greg Delija.

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