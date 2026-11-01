Svet

KRAVAVA NOĆ VEŠTICA U AMERICI: Četvoro mrtvih i 15 povređenih u seriji pucnjava širom Teksasa (VIDEO)

Танјуг

01. 11. 2026. u 16:57

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NAJMANjE četiri osobe su poginule, a 15 je povređeno u tri odvojene pucnjave za Noć veštica u Dalasu u američkoj državi Teksas, a nekoliko osoba je uhapšeno, saopštila je danas policija.

КРАВАВА НОЋ ВЕШТИЦА У АМЕРИЦИ: Четворо мртвих и 15 повређених у серији пуцњава широм Тексаса (ВИДЕО)

Foto: Profimedia/Matt Gush/Alamy

Šef policije u Dalasu Danijel Komo rekao je da policija još pokušava da utvrdi da li su pucnjave u četvrti Dip Elum bile povezane, preneo je AP.

Komo je naveo da je nekoliko se još ne zna šta je bio povod za pucnjave.

U odvojenom incidentu, jedna osoba je poginula, a osam je povređeno u pucnjavi nedaleko od stadiona u Birmingemu u američkoj saveznoj državi Alabami nakon utakmice "Medžik siti klasika" u subotu uveče, saopštila je policija.

Portparol policije u Birmingemu Derel Friman rekao je da je jedna osoba privedena, kao i da je pronađeno više komada oružja.

Najmanje šest osoba je ranjeno sinoć u pucnjavi u Fejetvilu, u američkoj saveznoj državi Arkanzas, saopštila je policija.

U Njuarku, u američkoj saveznoj državi Delaver, šest osoba je ranjeno iz vatrenog oružja kasno sinoć u blizini kampusa Univerziteta Delaver, rekao je poručnik policije Njuarka Greg Delija.

BONUS VIDEO: Napad na američke vojne baze u Dohi 

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP IZGUBIO BITKU ZA 10 MILIJARDI: Umešan i Epstajn - Sud odbacio tužbu

TRAMP IZGUBIO BITKU ZA 10 MILIJARDI: Umešan i Epstajn - Sud odbacio tužbu