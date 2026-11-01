KRAVAVA NOĆ VEŠTICA U AMERICI: Četvoro mrtvih i 15 povređenih u seriji pucnjava širom Teksasa (VIDEO)
NAJMANjE četiri osobe su poginule, a 15 je povređeno u tri odvojene pucnjave za Noć veštica u Dalasu u američkoj državi Teksas, a nekoliko osoba je uhapšeno, saopštila je danas policija.
Šef policije u Dalasu Danijel Komo rekao je da policija još pokušava da utvrdi da li su pucnjave u četvrti Dip Elum bile povezane, preneo je AP.
Komo je naveo da je nekoliko se još ne zna šta je bio povod za pucnjave.
U odvojenom incidentu, jedna osoba je poginula, a osam je povređeno u pucnjavi nedaleko od stadiona u Birmingemu u američkoj saveznoj državi Alabami nakon utakmice "Medžik siti klasika" u subotu uveče, saopštila je policija.
Portparol policije u Birmingemu Derel Friman rekao je da je jedna osoba privedena, kao i da je pronađeno više komada oružja.
Najmanje šest osoba je ranjeno sinoć u pucnjavi u Fejetvilu, u američkoj saveznoj državi Arkanzas, saopštila je policija.
U Njuarku, u američkoj saveznoj državi Delaver, šest osoba je ranjeno iz vatrenog oružja kasno sinoć u blizini kampusa Univerziteta Delaver, rekao je poručnik policije Njuarka Greg Delija.
BONUS VIDEO: Napad na američke vojne baze u Dohi
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