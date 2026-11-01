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"NE POČIVAJ U MIRU" Jeziv snimak iz Francuske - Lutka Emanuela Makrona gori obešena za kolica iz marketa, dok demonstranti igraju (VIDEO)

Саул Али Рзави

01. 11. 2026. u 16:19

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DEMONSTRANTI su u komuni Gap, na jugoistoku Francuske, tokom demonstracija protiv rasta troškova života zapalili lutku sa likom francuskog predsednika Emanuela Makrona, prenosi francuski list „Marseljeza“.

НЕ ПОЧИВАЈ У МИРУ Језив снимак из Француске - Лутка Емануела Макрона гори обешена за колица из маркета, док демонстранти играју (ВИДЕО)

printskrin/ria novosti

U Francuskoj su treću subotu zaredom održani protesti zbog navodnoposkupljenja. Demonstracijama su se pridružili sindikati, pristalice pokreta „Žuti prsluci“.

 - Velika lutka sa likom Makrona spaljena je (tokom protesta u Gapu – prim. red.) - navodi se u tekstu francuskog lista.

Prema video-snimku koji je list objavio na društvenoj mreži Iks, lutka je bila pričvršćena za kolica iz supermarketa. Na kolicima je bio istaknut i transparent sa natpisom „Ne počivaj u miru“. Nakon što su zapalili lutku, demonstranti su oko nje počeli da igraju u kolu.

List „Dofine libere“ navodi da se oko 100 ljudi okupilo kako bi prisustvovalo spaljivanju lutke sa Makronovim likom.

Protesti u Francuskoj počeli su sredinom septembra, kada su srednjoškolci izašli na ulice u pariskim predgrađima zahtevajući poboljšanje uslova u školama. Kasnije su im se pridružili i građani nezadovoljni rastom cena, nakon čega su se demonstracije proširile i na druge delove zemlje.

Najmasovniji je bio nacionalni protest održan 17. oktobra, u kojem je, prema podacima francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, učestvovalo oko 550.000 ljudi. Francuske snage bezbednosti upotrebile su protiv demonstranata suzavac, šok-bombe i vodene topove.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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