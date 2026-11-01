DRAMATIČNA NOĆ U ŠVAJCARSKOJ: Demonstranti okružili policiju, zapaljeni automobili i barikade

U CIRIHU i Bazelu sinoć su održani protesti tokom kojih je došlo do sukoba demonstranata i policije, paljenja barikada i pričinjavanja materijalne štete, dok su u Cirihu učesnici protesta ometali policiju da stigne do mesta nesreće u kojoj je teško povređen jedan maloletnik.

Foto: 5VISION.NEWS/imago stock&people/Profimedia

U Cirihu je sinoć oko 23 časa došlo do sukoba između levičarskih demonstranata i policije u okolini ulice Langštrase i trga Helvetiaplac, prenose mediji.

Pojedini učesnici protesta zapalili su barikade, nakon čega je policija intervenisala uz upotrebu vodenih topova.

Gradska policija u Cirihu saopštila je da se među učesnicima nalazio veliki broj osoba obučenih u kostime za Noć veštica, ocenjujući da je reč o grupi sklonoj nasilju.

Policija je protiv učesnika protesta upotrebila vodene topove, suzavac i gumenu municiju.

Iz policije su kritikovali i prisustvo velikog broja posmatrača koji su, kako je navedeno, dodatno otežavali sprovođenje intervencije.

Posebno ozbiljan incident dogodio se kada policija, uprkos pozivu da interveniše zbog saobraćajne nesreće u kojoj je jedan maloletnik zadobio teške povrede nogu, nije uspela da stigne do mesta događaja jer ju je grupa ljudi ometala i okružila, navode mediji.

Tom prilikom oštećeno je policijsko vozilo, a policajci su bili prinuđeni da se povuku.

Na više lokacija goreli su kontejneri, električni bicikli i električni trotineti, a zapaljen je i jedan automobil.

Oštećena su i stakla na stajalištu gradskog prevoza, kao i na prodajnim objektima u blizini trga Helvetiaplac, saopštila je policija.

Situacija se smirila oko 1.30 časova posle ponoći, ali su policijske snage u većem broju ostale na terenu.

Protest u Cirihu nije bio prijavljen niti odobren, a na njegovo održavanje pozvale su ekstremno levičarske grupe.

Jedan od organizatora, Savez protiv mera štednje, saopštio je da je na protestu u četvrtom gradskom okrugu učestvovalo oko 2.000 ljudi.

Neodobreni protest održan je u subotu uveče i u Bazelu, gde je oko 150 osoba prošlo kroz centar grada, što je dovelo do privremenog prekida javnog prevoza.

Demonstranti su postavili i zapalili barikade, a nakon intervencije kantonalne policije učesnici protesta razbežali su se u park Sent Johan.

Zapaljene barikade ugasili su pripadnici vatrogasne jedinice Službe za spasavanje grada Bazela, saopštila je kantonalna policija.

sputnikportal.rs

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