Politika

VUČIĆ O POLITICI STUDENTSKE LISTE: Zahvalan sam gospodinu Gruhonjiću što je potvrdio da je sve prevara

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 11. 2026. u 22:06

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LIDER opozicije Aleksandar Vučić, gostovao je u emisji Hit Tvit na TV Pink.

ВУЧИЋ О ПОЛИТИЦИ СТУДЕНТСКЕ ЛИСТЕ: Захвалан сам господину Грухоњићу што је потврдио да је све превара

Foto: printskrin TV Pink

U nastavku emisije otvoreno je i pitanje spoljnopolitičkih stavova Studentske liste, posebno odnosa prema Rusiji, Kini i Evropskoj uniji.

Povod je bila izjava profesora Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Dinka Gruhonjića, koji je ocenio da je Studentska lista vodila široku populističku kampanju kako bi privukla što veći broj birača, uključujući i deo Vučićevog biračkog tela.


Gruhonjić je naveo da su tokom kampanje izbegavana pitanja odnosa prema Rusiji i Evropskoj uniji, ocenjujući da je cilj bio da se ne izgubi podrška različitih grupa birača.

Komentarišući njegove reči, Vučić je kratko poručio:

– Zahvalan sam gospodinu Gruhonjiću što je potvrdio da je sve prevara – rekao je Vučić.

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