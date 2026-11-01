VUČIĆ O POLITICI STUDENTSKE LISTE: Zahvalan sam gospodinu Gruhonjiću što je potvrdio da je sve prevara
LIDER opozicije Aleksandar Vučić, gostovao je u emisji Hit Tvit na TV Pink.
U nastavku emisije otvoreno je i pitanje spoljnopolitičkih stavova Studentske liste, posebno odnosa prema Rusiji, Kini i Evropskoj uniji.
Povod je bila izjava profesora Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Dinka Gruhonjića, koji je ocenio da je Studentska lista vodila široku populističku kampanju kako bi privukla što veći broj birača, uključujući i deo Vučićevog biračkog tela.
Gruhonjić je naveo da su tokom kampanje izbegavana pitanja odnosa prema Rusiji i Evropskoj uniji, ocenjujući da je cilj bio da se ne izgubi podrška različitih grupa birača.
Komentarišući njegove reči, Vučić je kratko poručio:
– Zahvalan sam gospodinu Gruhonjiću što je potvrdio da je sve prevara – rekao je Vučić.
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