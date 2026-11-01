VUČIĆ O POLITICI STUDENTSKE LISTE: Zahvalan sam gospodinu Gruhonjiću što je potvrdio da je sve prevara

LIDER opozicije Aleksandar Vučić, gostovao je u emisji Hit Tvit na TV Pink.

Foto: printskrin TV Pink

U nastavku emisije otvoreno je i pitanje spoljnopolitičkih stavova Studentske liste, posebno odnosa prema Rusiji, Kini i Evropskoj uniji.

Povod je bila izjava profesora Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Dinka Gruhonjića, koji je ocenio da je Studentska lista vodila široku populističku kampanju kako bi privukla što veći broj birača, uključujući i deo Vučićevog biračkog tela.



Gruhonjić je naveo da su tokom kampanje izbegavana pitanja odnosa prema Rusiji i Evropskoj uniji, ocenjujući da je cilj bio da se ne izgubi podrška različitih grupa birača.

Komentarišući njegove reči, Vučić je kratko poručio:

– Zahvalan sam gospodinu Gruhonjiću što je potvrdio da je sve prevara – rekao je Vučić.