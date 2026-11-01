TEHERAN KREĆE U RAT U AFRICI? Otet iranski brod
SOMALIJSKI pirati zaplenili su iranski ribarski brod na kojem se nalaze 23 osobe, saopštio je danas Centar za pomorsku bezbednost Indijskog okeana, upozorivši da se brod približava plovnom putu kojim prolaze trgovački brodovi i da bi mogao da bude iskorišćen kao plutajuća baza za nove napade.
U saopštenju se navodi da je iranski brod "Azini" otet u četvrtak između gradova Bandar Bejla i Hafun na severoistočnoj obali Somalije, kao i da je 12 pirata preuzelo kontrolu nad brodom, na kojem se nalazio 21 član iranske posade i dvojica somalijskih pripadnika obezbeđenja, preneo je AP.
Ističe se da nije poznato da li su članovi posade bezbedni.
Pomorska operacija Evropske unije "Atalanta" pokrenula je istragu povodom tog incidenta. Zaplena broda usledila je nakon ponovnog porasta napada pirata u Somaliji, duž Adenskog zaliva i zapadnog dela Indijskog okeana.
Pirati su od aprila do avgusta ove godine oteli šest trgovačkih brodova, a neki napadi dogodili su se daleko od obale Somalije.
(Tanjug)
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