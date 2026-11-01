Politika

VUČIĆ UPOZORAVA: Šoškićeva izjava nosi teške posledice za srpski narod

В.Н.

01. 11. 2026. u 21:38

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LIDER opozicije Aleksandar Vučić gostujući u emisiji Hit tvit rekao je da izjava Dejana Šoškića za regionalne medije predstavlja veliku opasnost.

ВУЧИЋ УПОЗОРАВА: Шошкићева изјава носи тешке последице за српски народ

A.K./ATAImages

- Zamolio bih ih da paze šta pričaju regionalnim medijima, da ne pričaju gluposti kao što je Šoškić pričao za privatni list Mila Đukanovića "Pobjedu", kao izjavu da je srpski narod nacionalna manjina. Znate li koliko je to loša dalekosežna izjava za naš narod? On je Crnogorac, razumem to, ali vodite Srbiju. Morate da budete veoma obazrivi jer to nosi teške posledice za srpski narod i držaće ga za tu izjavu. Srbi u CG nisu nacionalna manjina - kazao je Vučić.

Isto je upozorio Iliju Srdanovića kad govori za hrvatske medije.

- Oni predstavljaju Srbiju od sutra, to jest od juče već, i svaka njihova izjava na poseban način se čita - izjavio je Vučić.

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