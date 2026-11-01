POSLE AMERIČKE DOJAVE O PRIPREMI TERORISTIČKOG NAPADA: Uhapšen tinejdžer u Moskvi
FEDERALNA služba bezbednosti Rusije (FSB), zajedno sa Ruskom gardom, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Istražnim komitetom, proverila je informaciju dobijenu od SAD o pripremi terorističkog napada u moskovskom muzejskom kompleksu „Caricino“, saopštio je Centar za odnose s javnošću FSB-a.
-Federalna služba bezbednosti Ruske Federacije, zajedno sa Ruskom gardom, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Istražnim komitetom Rusije, proverila je informaciju dobijenu od američkih organa za sprovođenje zakona o pripremi terorističkog napada u Moskvi, na teritoriji muzejskog kompleksa ‘Caricino’, navodi se u saopštenju.
Tom prilikom uhapšen je tinejdžer.
-U okviru sprovedenih mera priveden je maloletni državljanin Rusije koji je na platformi za kratke video-snimke Tiktok objavio svoje fotografije u maskirnoj odeći, sa fantomkom, kačketom, naočarima i slušalicama, držeći predmet nalik automatskom oružju, kao i fotografije snimljene u muzejskom kompleksu ‘Caricino’, uz natpis: ‘I found a place’ (‘Pronašao sam mesto’), istakli su u FSB-u.
Federalna služba bezbednosti Rusije izrazila je zahvalnost američkoj strani za dostavljene informacije o pripremi terorističkog napada u Moskvi.
FSB je ranije saopštio da je od američke strane dobijena informacija o pripremi terorističkog napada u ruskoj prestonici i da se preduzimaju odgovarajuće mere.
sputnikportal.rs
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