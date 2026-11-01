Svet

POSLE AMERIČKE DOJAVE O PRIPREMI TERORISTIČKOG NAPADA: Uhapšen tinejdžer u Moskvi

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 11. 2026. u 15:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

FEDERALNA služba bezbednosti Rusije (FSB), zajedno sa Ruskom gardom, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Istražnim komitetom, proverila je informaciju dobijenu od SAD o pripremi terorističkog napada u moskovskom muzejskom kompleksu „Caricino“, saopštio je Centar za odnose s javnošću FSB-a.

ПОСЛЕ АМЕРИЧКЕ ДОЈАВЕ О ПРИПРЕМИ ТЕРОРИСТИЧКОГ НАПАДА: Ухапшен тинејџер у Москви

FSB

-Federalna služba bezbednosti Ruske Federacije, zajedno sa Ruskom gardom, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Istražnim komitetom Rusije, proverila je informaciju dobijenu od američkih organa za sprovođenje zakona o pripremi terorističkog napada u Moskvi, na teritoriji muzejskog kompleksa ‘Caricino’, navodi se u saopštenju.

Tom prilikom uhapšen je tinejdžer.

-U okviru sprovedenih mera priveden je maloletni državljanin Rusije koji je na platformi za kratke video-snimke Tiktok objavio svoje fotografije u maskirnoj odeći, sa fantomkom, kačketom, naočarima i slušalicama, držeći predmet nalik automatskom oružju, kao i fotografije snimljene u muzejskom kompleksu ‘Caricino’, uz natpis: ‘I found a place’ (‘Pronašao sam mesto’), istakli su u FSB-u.

Federalna služba bezbednosti Rusije izrazila je zahvalnost američkoj strani za dostavljene informacije o pripremi terorističkog napada u Moskvi.

FSB je ranije saopštio da je od američke strane dobijena informacija o pripremi terorističkog napada u ruskoj prestonici i da se preduzimaju odgovarajuće mere.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TEHERAN KREĆE U RAT U AFRICI? Otet iranski brod
Svet

0 0

TEHERAN KREĆE U RAT U AFRICI? Otet iranski brod

SOMALIJSKI pirati zaplenili su iranski ribarski brod na kojem se nalaze 23 osobe, saopštio je danas Centar za pomorsku bezbednost Indijskog okeana, upozorivši da se brod približava plovnom putu kojim prolaze trgovački brodovi i da bi mogao da bude iskorišćen kao plutajuća baza za nove napade.

01. 11. 2026. u 15:08

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP IZGUBIO BITKU ZA 10 MILIJARDI: Umešan i Epstajn - Sud odbacio tužbu

TRAMP IZGUBIO BITKU ZA 10 MILIJARDI: Umešan i Epstajn - Sud odbacio tužbu