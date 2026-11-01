Fudbal

Inter Eskaldes nije pobedio pred meč sa Zvezdom!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

01. 11. 2026. u 21:31

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CRVENA zvezda naredni meč u Ligi konferencije igra protiv Inter Eskaldesa iz Andore. Taj tim ne dolazi u dobrom momentu u Beograd.

Интер Ескалдес није победио пред меч са Звездом!

FOTO: Cunha/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Šampion ove zemlje je u 7. kolu tamošnjeg prvenstva odigrao nerešeno - 0:0 kao domaćin protiv Penje.

Iako je Inter bio veliki favorit nije uspeo da trijumfuje. Treba reći i da su mu poništena dva gola, u 28. i 85. minutu.

Ovom klubu je ovo bio drugi vezani prvenstveni remi (prethodno odigrao 1:1 sa Santa Kolomom) i trenutno ima 17 bodova.

Kad je u pitanju Lige konferencije, petostruki šampion Andore je upisao dva poraza. Bolji su bili Mjelbi (0:2) i Krajova (1:3).

Nema sumnje da su beogradski crveno-beli veliki favoriti u pomenutoj utakmici i sve osim prve pobede prvaka Srbije u tom takmičenju bila bi ogromna senzacija.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Inter Eskaldes na programu je u četvrtak do 18:45 na stadionu "Rajko Mitić".

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