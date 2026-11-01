TO SE NIJE DOGODILO U POSLEDNJIH 40 GODINA U SRBIJI: Vučić o hapšenju direktora Jovine gimnazije
LIDER opozicije Aleksandar Vučić u emisiji Hit tvit govorio je i o slučaju Radivoja Stojkovića, tvrdeći da je njegovo privođenje bilo neprimereno.
– Uhapsili ste Radivoja Stojkovića, na 48 sati ga zadržali, što se nije dogodilo u poslednjih 40 godina u Srbiji. Da zbog takve presude nekoga vodite na zadržavanje? Da mu potom zabranite ulazak u školu? – upitao je.
On je stao u odbranu Stojkovića, ocenjujući da nije bio odgovoran za unošenje politike u obrazovnu ustanovu.
– Kao da je on uvodio politiku u školu. Kao da je taj jedan fini, divni, pobožni čovek uvodio politiku u školu, a ne oni koji su ga na kraju proterali i progonili – rekao je Vučić.
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