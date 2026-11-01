Svet

ALARM U VAŠINGTONU I SEULU! Kim predstavio NEVIDLJIVO ČUDOVIŠTE – Novi stelt dron spreman za RAT!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 11. 2026. u 16:11

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SEVERNA Koreja je na izložbi „Razvoj tehnologije bespilotnih letelica – 2026” predstavila do sada neviđenu borbenu bespilotnu letelicu sa „stelt” karakteristikama.

АЛАРМ У ВАШИНГТОНУ И СЕУЛУ! Ким представио НЕВИДЉИВО ЧУДОВИШТЕ – Нови стелт дрон спреман за РАТ!

Foto: Tanjug/AP/KCNA

Pored nje, prikazani su i znatno lakši model „Setbjol-9” (Saetbyol-9) — koji podseća na američki „MQ-9 Riper” (MQ-9 Reaper) — kao i „Setbjol-4” (Saetbyol-4), platforma za nadzor znatno većih dimenzija i većeg doleta. Pojava novog modela, izrađenog u konfiguraciji „letećeg krila”, ukazuje na to da Pjongjang razvija širi spektar bespilotnih platformi.

Lider vladajuće Radničke partije Koreje, Kim Džong Un, prisustvovao je izložbi i pregledao veliki broj dronova kojima se upravlja putem video-prenosa u realnom vremenu (tzv. FPV dronovi). Ovi dronovi su postali veoma zastupljeni u sukobu Rusije i Ukrajine, kao i u neprijateljstvima između Izraela i Hezbolaha, prvenstveno zbog relativno niske cene i sposobnosti da uspešno napadaju ljudstvo, vozila i utvrđene položaje. Severna Koreja je, kroz vojnu saradnju sa Rusijom, imala priliku da prouči obimnu upotrebu bespilotnih sistema na ukrajinskom ratištu.

Foto: Tanjug/AP/KCNA


Uvođenje naprednih „stelt” dronova u operativnu upotrebu moglo bi suštinski da promeni vazdušne borbene kapacitete Severne Koreje, s obzirom na to da veliki deo njene borbene avijacije postaje sve zastareliji. Troškovi održavanja ovakvih letelica znatno su niži čak i u poređenju sa relativno lakim borbenim avionima sa posadom, prvenstveno zbog znatno manjih izdataka za obuku ljudstva. Pokazalo se da bespilotne „stelt” letelice imaju visoku stopu preživljavanja tokom misija prodora u dobro branjen vazdušni prostor, kao što je to bio slučaj na Bliskom istoku; očekuje se da će severnokorejske letelice biti opremljene širokim spektrom vođenih bombi i krstarećih raketa. Verovatno je da će napredak u oblasti veštačke inteligencije, senzorskih sistema i tehnologija za navođenje na cilj, s vremenom omogućiti ovim letelicama i izvođenje operacija u vazdušnoj borbi (vazduh-vazduh).

Foto: militarywatchmagazine.com


Državni mediji Severne Koreje izvestili su da su na izložbi, pored ostalih sistema naoružanja, prikazani i napadi jednokratnim (kamikaza) dronovima, kao i višenamenske bespilotne letelice. Lider Kim Džong Un pozvao je na postizanje „apsolutne superiornosti” Severne Koreje u tehnologiji dronova, ističući da je bespilotna avijacija ključna za prilagođavanje oružanih snaga promenljivoj prirodi savremenog ratovanja. Na događaju je takođe priređena javna demonstracija raketnog artiljerijskog sistema kalibra 600 mm – modela „KN-25“ (KN-25), koji predstavlja sistem sa najvećim dometom te vrste u svetu. To ukazuje na to da je cilj izložbe bio da, pored bespilotnih sistema, prikaže i širi razvoj konvencionalnog naoružanja. Moguće je da je „KN-25“ koristio navođenje pomoću izviđačkih bespilotnih letelica, čime bi njegovo predstavljanje bilo povezano sa širom tematikom izložbe.

militarywatchmagazine.com

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