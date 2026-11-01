Fudbal

Boka srušila River u Superklasiku: "Milioneri" završili derbi sa devetoricom!

O. M.

01. 11. 2026. u 21:53

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Boka juniors slavila je u najvećem argentinskom fudbalskom derbiju, pošto je na svom stadionu „La Bombonera“ savladala River Plejt sa 1:0 u meču obeleženom isključenjima i velikom borbom.

Бока срушила Ривер у Суперкласику: Милионери завршили дерби са деветорицом!

ALEJANDRO PAGNI / AFP / Profimedia

Gosti su utakmicu završili sa devetoricom, pa je Boka iskoristila brojčanu prednost i osvojila važne bodove u 15. i pretposlednjem kolu Klausure.

Odlučujući trenutak dogodio se u 27. minutu, kada je Lautaro Di Ljoljo nadskočio odbranu Rivera i glavom zatresao mrežu za veliko slavlje oko 50.000 domaćih navijača.

River je, međutim, već od devetog minuta bio u podređenom položaju. Lukas Martinez Kuarta dobio je crveni karton, pa su gosti veći deo utakmice morali da igraju sa desetoricom. Njihova situacija postala je još teža u 79. minutu, kada je Gonsalo Montijel isključen posle drugog žutog kartona.

River je tako ostao bez mogućnosti da ozbiljnije ugrozi prednost velikog rivala, koji je sačuvao minimalno vođstvo do poslednjeg sudijskog zvižduka.

Pobeda je Boki donela drugo mesto u grupi A Klausure, ali i povratak na vrh godišnje tabele, što je dodatno približilo klub plasmanu u Kopa Libertadores naredne godine.

River je, s druge strane, ostao četvrti u grupi B, ali je pao na osmo mesto godišnje tabele, sa koje se dodeljuju tri mesta za učešće u Kopa Libertadores 2027. godine.

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