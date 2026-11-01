Povrede kvare ukus pobede - Stanojević: Zabrinut sam... (VIDEO)

Nije sve bilo idealno za crno-bele u trijumfu nad Zemunom.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Fudbaleri Partizana uspeli su da upišu nova tri boda u 14. kolu Superlige, pošto su na svom stadionu savladali poslednjeplasiranu ekipu na tabeli sa 3:0 (1:0), ali i pored toga stručni štab ima razloga za zabrinutost. Razlog su neprijatne povrede koje su doživeli Demba Sek (25) i Igor Miladinović (23).

Iako je trener Aleksandar Stanojević izrazio zadovoljstvo zbog igre svog tima i trijumfa bez primljenog gola, otkrio je da treba sačekati lekarske preglede i videti kakvo je stanje dvojice pomenutih prvotimaca.

Podsetimo, Senegalac je u 30. minutu doneo vođstvo crno-belima protiv Zemuna, ali je u samom finišu prvog poluvremena, nakon jednog duela sa protivničkim igračem, ostao da leži na travi. Nakon ukazane pomoći je uz pomoć medicinskog tima napustio teren, levi butni mišić mu je bio potpuno zavijen, a zamenjen je već na poluvremenu. S druge strane, omaleni vezista je bio žrtva žestokog starta Ikobe, koji je tom prilikom zaradio direktan crveni karton.

- Žao mi je zbog Seka što se povredio, a ne znamo ni šta će biti sa Miladinovićem, koji je dobio jak udarac u stopalo. Nadamo se da neće biti duža pauza, videćemo - rekao je Stanojević, pa dodao:

- Igrom i rezultatom sam zadovoljan. Bili smo dinamični, disciplinovani, u svakom trenutku opasni po gol. Veliki broj šuteva, ubacivanja sa strane, lomili smo ih ritmom, stalno napadali.... Ne znamo još koja je realna naša slika, treba i malo vremena.

Temperamentni strateg je s osmehom dočekao informaciju da je ovo prvi put od početka sezone da je "parni valjak" vezao dve pobede u domaćem prvenstvu.

- Pa dobro, šta ćemo, mi se sada radujemo svemu. U kakvoj smo situaciji, naravno da je dobro to... Daleko od toga da smo nešto euforični, jer smo realno dobili ekipe koje su i na tabeli i kvalitetom ispod nas. Mislim da je ovo normalno. Sad nas čeka Kup Srbije, a potom i duel sa Mačvom, tako da moramo da uhvatimo ritam - naglasio je Stanojević.

Priznaje iskusni stručnjak da su pobede nad Radničkim u Nišu i sada protiv Zemuna plod nove energije, koju promene uvek donesu.

- Mi smo radili na nekim segmentima i detaljima, ali ovo je ipak početni impuls. Igračima fali samopouzdanja, videli ste i na 2:0 kada su oni krenuli na našu polovinu, odmah smo bili nesigurni. Trebaju nam pobede u kontinuitetu, to je u stvari trenutno naš najveći problem - zaključio je Stanojević.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.