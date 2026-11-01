JEZIVO OTKRIĆE U NEMAČKOJ: Deca u slatkišima za Noć veštica pronašla igle i magnete
DECA u nemačkim državama Tiringiji i Rajni-Palatinatu otkrila su metalne igle i magnete u svojim slatkišima sakupljenim u Noći veštica, ali srećom, niko nije povređen, prenose danas nemački mediji.
Policija istražuje slučaj zbog pokušaja teškog napada, piše nemački list "Bild".
U Vincingerodeu, u Tiringiji, deca su otkrila metalne igle u svojim slatkišima dok su ih odmotavala, a policija veruje da su igle namerno postavljene tamo da bi se deca povredila.
Za sada je nejasno ko je distribuirao slatkiše sa opasnim predmetima.
I u Apenhajmu, u Rajni-Palatinatu, dogodila se slična situacija za Noć veštica - dečak od devet godina je pažljivije pogledao svoje bombone i otkrio dva mala magneta, svaki prečnika oko dva milimetra, na bomboni.
Njegova majka je upozorena objavom na Instagramu i zamolila je sina da proveri bombone pre nego što ih pojede.
Policija sada pokušava da otkrije ko stoji iza ovih opasnih otkrića za Noć veštica, pošto još uvek nije jasno iz kojih kuća su došli ovakvi slatkiši.
Roditeljima se stoga savetuje da češće proveravaju poslastice svoje dece.
Slična šokantna otkrića su se dešavala i 2025. godine. Jedna majka u Kilu je tada pronašla žilete među slatkišima svoje dece za Noć veštica, podseća "Bild".
(Tanjug)
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