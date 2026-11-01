NAJNOVIJE OTKRIĆE NAUČNIKA: Morske ptice selice pate od džetlega
MORSKE ptice selice mogu da skrenu sa kursa i do nekoliko stotina kilometara usled svojevrsne vremenske dezorijentacije, "džet-lega", do koje dolazi kada njihov unutrašnji biološki sat više nije usklađen sa lokalnim vremenom, pokazala je studija Oksfordskog univerziteta.
Podaci dobijeni praćenjem vrste morske ptice malog zovoja na zapadnoj obali Engleske, otkrili su da, kada se ptice vraćaju u svoje kolonije nakon letova preko Atlantika, njihov brzi let ka istoku remeti osećaj za vreme i navigaciju.
Iako je većina istraživanja o biološkim satovima ptica sprovedena u laboratorijskim uslovima, ekolog na Univerzitetu u Oksfordu Patrik Luin odlučio je da, uz pomoć svojih kolega, prouči ptice u divljini.
Analiza podataka prikupljanih tokom 20 godina putem GPS praćenja otkrila je jasan obrazac.
Kada su morske ptice letele ka istoku, prelazeći geografske dužine na putu ka svojim kolonijama, njihov unutrašnji sat je počeo da kasne za lokalnim vremenom, u nekim slučajevima i do sat vremena.
"Unutrašnji sat ptice može da bude podložan fenomenu 'džet-lega', što se manifestuje tako što ptice skreću sa svog kursa", objasnio je Luin.
Kako se navodi u studiji, kod odraslih jedinki ovaj uticaj je bio ograničen, jer su ptice bile u stanju da tokom leta koriguju svoj pravac, a u najgorem slučaju, skretale su sa kursa za oko 15 stepeni, prenosi Gardijan.
Nakon ispravljanja putanje, to je njihovo putovanje, dugo više od 960 kilometara, produžilo za svega oko 5 kilometara.
Istraživanje je, međutim, pokazalo da se manje iskusne ptice suočavaju sa većim poteškoćama, pa su one koje prvi put odlaze u potragu za hranom izložene riziku da skrenu sa kursa i do nekoliko stotina kilometara.
(sputnikportal.rs)
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