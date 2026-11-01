NEOČEKIVAN OBRT: Kompanije vraćaju zaposlene koje su otpustile zbog uvođenja veštačke inteligencije

POJEDINe kompanije ponovo zapošljavaju radnike na pozicijama koje su ukinule prilikom uvođenja veštačke inteligencije. Tehnologija nije ispunila očekivanja, pišu mediji.

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Kako se ističe, nema statističkih podataka o rasprostranjenosti ove prakse, ali se ponavlja dovoljno često da je pojava dobila naziv — „AI bumerang“.

Primer je švedski platni servis „Klarna“. Njegov direktor priznao je da je kompanija otišla predaleko oslanjajući se na četbot radi smanjenja troškova. Prema njegovim rečima, kompanija je ponovo počela da zapošljava radnike u korisničkoj podršci.

„Ford“ je u junu saopštio da je zaposlio ili unapredio 350 iskusnih inženjera pošto alati veštačke inteligencije za kontrolu kvaliteta nisu dali očekivane rezultate.

Prema podacima kadrovske kompanije „Robert Haf“, poslodavci ponovo otvaraju ukinuta radna mesta zbog potrebe da se nadzire rad veštačke inteligencije i njene nemogućnosti da zameni znanje o organizaciji koje su zaposleni godinama sticali.

Predstavnik kompanije ukazao je i na nedostatak kritičkog mišljenja i kreativnih sposobnosti kod te tehnologije.

sputnikportal.rs

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