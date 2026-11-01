Vukotić dao gol nakon tri meseca, pa pomenuo i Sašu Ilića (VIDEO)
Crnogorski fudbaler se oporavio od neugodne povrede.
Pored toga što su fudbaleri Partizana savladali Zemun u 14. kolu Superlige sa 3:0 (1:0), ostvarili drugu uzastopnu pobedu i nisu primili gol, sve na stadionu u Humskoj obradovao je i povratak na teren Milana Vukotića (24). OFanzivni vezista je bio van stroja zbog neugodne povrede skočnog zgloba, koju je zaradio još u večitom derbiju protiv Crvene zvezde, a obnovio je tokom nastupa za državni tim krajem septembra.
Morao je na pauzu i terapije, a njegov izostanak se i te kako osetio u igri crno-belih. U međuvremenu je došlo do promene na klupi, pa je Sašu Ilića (48) nasledio Aleksandar Stanojević (53), koji je uspeo da prodrma ekipu i donese novu energiju.
I crnogorski reprezentativac je dobio priliku da odigra poslednjih pola sata, a iskoristio je na najbolji mogući način. Lepim udarcem sa oko 20-ak metara zatresao je mrežu, što mu je prvi pogodak još od početka avgusta i duela sa IMT-om (1:2).
- Najbitnije je da smo uzeli tri boda i da smo nastavili niz. Pobeda za pobedom, to nam je najbitnije, da vratimo samopouzdanje i sve što očekuju ljudi od Partizana, odnosno od nas - rekao je Vukotić.
Momak iz Podgorice prvi put u karijeri sarađuje sa Stanojevićem i utisci su zasad pozitivni, ali isto tako ne zaboravlja ni Ilića.
- Pratio sam ranije Partizan dok je Stanojević bio trener i to je izgledalo sjajno. Kad se promeni trener dođe i neka nova energija, sada stvarno izgleda sve kako treba na treninzima, dajemo 300 posto. On ima neke nove ideje, drugačije zahteve od nas, pa pokušavamo to da sprovedemo u delo. Evo vidite i sami, mislim da idemo u pravom smeru. Što se tiče Saleta, želim da mu se zahvalim na svemu. On je, pre svega, ljudska veličina, pa onda sve ostalo - poručio je Vukotić.
Na kraju se organizator igre Partizana osvrnuo na svoj pogodak, ali i atmosferu u svlačionici.
- Na zagrevanju sam probao par udaraca sa distance, pogotovo jer je padala kiša, mokar je teren. Osetio sam da je lopta brza, zato sam šutirao po zemlji. Što se tiče atmosfere, ona je uvek bila dobra. Složni smo, nema nervoze i nesuglasica. Uhvatio nas je taj period gde stvarno nismo bili dobri na terenu, nismo izgledali kako treba, ali sam i tada govorio da ovoj ekipi samo nedostaju samopouzdanje i pobednički mentalitet - zaključio je Vukotić.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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