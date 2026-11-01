ZAŠTO SU PRESTALA 16-MINUTNA OKUPLJANJA? Vučić: Fotelje, tašna, mašna i sekretarica su glavna briga

LIDER opozicije Aleksandar Vučić, gostovao je u emisji Hit Tvit na TV Pink, pitao je zašto su blokaderi prestali odavanjem pošte stradalima?

FOTO TANJUG/ SAŠKA DROBNJAK

Vučić je zatim postavio pitanje zbog čega su, kako tvrdi, prestala okupljanja tokom kojih se odavala pošta stradalima petnaestominutnim, odnosno šesnaestominutnim ćutanjem.

– Imam jedno pitanje za sve ljude u Srbiji: od danas više nema onih 16 minuta stajanja. A zašto? Koji je to dan danas, pa ga od danas nema? Ako mi govorite o godinama, nikakve logike nema da bude posle dve godine. Imalo bi da je posle jedne godine. A što nije posle tri godine? – upitao je.

Na pitanje voditeljke da li smatra da je prestanak tih okupljanja povezan sa izbornim rezultatima, odgovorio je:

– Ne mislim ja, evo vi zaključite, pa mi recite. A što niste tri godine to radili? Što niste pokazali bar malo, pa da ostanete još sedam dana, da izlazite, da sa tim antipravoslavnim običajima zauzimate puteve i ulice, da sa tim nastavite još godinu dana? A izgleda vas više nije briga. Sad su fotelje – izjavio je Vučić.

Dodao je da su, prema njegovom mišljenju, političke funkcije postale glavni prioritet predstavnika nove vlasti.

– Fotelje, tašna, mašna i sekretarica su glavna briga. I glavna briga je kako ćemo da se obračunamo sa onima koji se usuđuju da i dalje govore. Zamislite, mi smo preuzeli vlast, a on se usuđuje da govori – rekao je.