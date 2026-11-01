ZAŠTO SU PRESTALA 16-MINUTNA OKUPLJANJA? Vučić: Fotelje, tašna, mašna i sekretarica su glavna briga
LIDER opozicije Aleksandar Vučić, gostovao je u emisji Hit Tvit na TV Pink, pitao je zašto su blokaderi prestali odavanjem pošte stradalima?
Vučić je zatim postavio pitanje zbog čega su, kako tvrdi, prestala okupljanja tokom kojih se odavala pošta stradalima petnaestominutnim, odnosno šesnaestominutnim ćutanjem.
– Imam jedno pitanje za sve ljude u Srbiji: od danas više nema onih 16 minuta stajanja. A zašto? Koji je to dan danas, pa ga od danas nema? Ako mi govorite o godinama, nikakve logike nema da bude posle dve godine. Imalo bi da je posle jedne godine. A što nije posle tri godine? – upitao je.
Na pitanje voditeljke da li smatra da je prestanak tih okupljanja povezan sa izbornim rezultatima, odgovorio je:
– Ne mislim ja, evo vi zaključite, pa mi recite. A što niste tri godine to radili? Što niste pokazali bar malo, pa da ostanete još sedam dana, da izlazite, da sa tim antipravoslavnim običajima zauzimate puteve i ulice, da sa tim nastavite još godinu dana? A izgleda vas više nije briga. Sad su fotelje – izjavio je Vučić.
Dodao je da su, prema njegovom mišljenju, političke funkcije postale glavni prioritet predstavnika nove vlasti.
– Fotelje, tašna, mašna i sekretarica su glavna briga. I glavna briga je kako ćemo da se obračunamo sa onima koji se usuđuju da i dalje govore. Zamislite, mi smo preuzeli vlast, a on se usuđuje da govori – rekao je.
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