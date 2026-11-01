RUSKO Ministarstvo spoljnih poslova nazvalo je šefa evropske diplomatije „baukom” u „prelepoj bašti” Evropske unije.

Foto: Tanjug/AP/Virginia Mayo

Nikoga ne zanima mišljenje šefice evropske diplomatije Kaje Kalas o članstvu u G20, poručeno je iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

„Kalas je postala svojevrsno strašilo u ’prelepoj bašti EU‘. Strašila se obično postavljaju da bi sprečila ptice da pojedu letinu. Međutim, u EU već dugo nema letine, zbog njenih sopstvenih nesposobnih baštovana koji godinama uništavaju sopstvene parcele. Čak ni pticama više nema šta da se pojede“, naveli su za KP.RU.

MSP dodaje je da „bauk Kalas“ svojim izjavama i dalje pokušava da unese strah. Međutim, šefica evropske diplomatije to čini „besmisleno i glupo“.

„Niko je nije pitao za savet u vezi sa G20; nikoga ne zanima njeno mišljenje“, zaključuje se.

Ranije je šefica evropske diplomatije izrazila protivljenje predlogu SAD da se ruski predsednik Vladimir Putin pozove na samit G20. Prema njenim rečima, „to otvara mnoga pitanja“.

Kalas je izrazila zabrinutost da bi pozivanje ruskog lidera na međunarodni događaj moglo „doprineti normalizaciji“ njegovog učešća na globalnim forumima. Samit G20 zakazan je za 14. i 15. decembar u Majamiju.

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