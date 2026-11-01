ŽESTOKI NEREDI POTRESLI NEMAČKU Dobrint upozorio: Izgrednici i pljačkaši biće oštro kažnjeni

NEMAČKI ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint izjavio je da su "nasilne levičarske grupe i problematični ljudi iz migrantske zajednice" organizovali nerede u Nemačkoj tokom skupova za Noć veštica, navodeći da su izgrednici i pljačkaši identifikovani i da će biti pozvani na odgovornost i da će biti oštro kažnjeni.

dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia

Dobrint je rekao za Bild da je veće nasilje kao što je bilo ono u Parizu sprečeno zahvaljujući angažovanju nemačkih policijskih snaga.

Ocenio je da se operativni koncept policije o masovnom prisustvu i decentralizovanom raspoređivanju snaga pokazao efikasnim.

Dobrint je posetio službe za hitne slučajeve u Berlinu neposredno pre ponoći.

Desetine hiljada mladih ljudi iz cele Nemačke mirno su demonstrirali u subotu, ali je uveče situacija eskalirala, posebno u Frankfurtu na Majni, Hamburgu i Kelnu, gde su barikade spaljene, izlozi razbijeni, a prodavnice pljačkane, a a uhapšeno je više od 200 osoba, saopštila je danas nemačka policija.

Na mirne demonstracije u 34 nemačka grada pozvala je inicijativa "Generacija Z rešava", koja se, prema sopstvenim saopštenjima, distancirala od nasilja.

Protesti su organizovani uz zahteve za veće finansiranje škola, podršku za lečenje zavisnosti i psihoterapiju, mere za borbu protiv rastućih troškova života i socijalnu pravdu.

BONUS VIDEO:

Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.