ŽESTOKI NEREDI POTRESLI NEMAČKU Dobrint upozorio: Izgrednici i pljačkaši biće oštro kažnjeni
NEMAČKI ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint izjavio je da su "nasilne levičarske grupe i problematični ljudi iz migrantske zajednice" organizovali nerede u Nemačkoj tokom skupova za Noć veštica, navodeći da su izgrednici i pljačkaši identifikovani i da će biti pozvani na odgovornost i da će biti oštro kažnjeni.
Dobrint je rekao za Bild da je veće nasilje kao što je bilo ono u Parizu sprečeno zahvaljujući angažovanju nemačkih policijskih snaga.
Ocenio je da se operativni koncept policije o masovnom prisustvu i decentralizovanom raspoređivanju snaga pokazao efikasnim.
Dobrint je posetio službe za hitne slučajeve u Berlinu neposredno pre ponoći.
Desetine hiljada mladih ljudi iz cele Nemačke mirno su demonstrirali u subotu, ali je uveče situacija eskalirala, posebno u Frankfurtu na Majni, Hamburgu i Kelnu, gde su barikade spaljene, izlozi razbijeni, a prodavnice pljačkane, a a uhapšeno je više od 200 osoba, saopštila je danas nemačka policija.
Na mirne demonstracije u 34 nemačka grada pozvala je inicijativa "Generacija Z rešava", koja se, prema sopstvenim saopštenjima, distancirala od nasilja.
Protesti su organizovani uz zahteve za veće finansiranje škola, podršku za lečenje zavisnosti i psihoterapiju, mere za borbu protiv rastućih troškova života i socijalnu pravdu.
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