Komo upisao i četvrti vezani trijumf: Četa Seska Fabregasa "potopila" Veneciju

Četa Seska Fabregasa nastavlja da "melje".

FOTO: Tanjug/(Alessandro Garofalo/LaPresse via AP

Fudbaleri Koma pobedili su danas na svom terenu ekipu Venecije rezultatom 1:0 u meču 10. kola Serije A.

Strelac jedinog pogotka na utakmici bio je Lukas da Kunja iz penala u 43. minutu. Prethodno je Huan Žezus oborio Anastasiosa Duvikasa u svom šesnaestercu.

Srpski golman Filip Stanković branio je celu utakmicu za Veneciju.

Komo je četvrtoplasirani na tabeli Serije A sa 23 boda, dok je Venecija na poslednjem, 20. mestu sa tri boda.

U sledećem kolu, Komo će gostovati Interu, a Venecija će dočekati Udineze.



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