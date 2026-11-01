Komo upisao i četvrti vezani trijumf: Četa Seska Fabregasa "potopila" Veneciju
Četa Seska Fabregasa nastavlja da "melje".
Fudbaleri Koma pobedili su danas na svom terenu ekipu Venecije rezultatom 1:0 u meču 10. kola Serije A.
Strelac jedinog pogotka na utakmici bio je Lukas da Kunja iz penala u 43. minutu. Prethodno je Huan Žezus oborio Anastasiosa Duvikasa u svom šesnaestercu.
Srpski golman Filip Stanković branio je celu utakmicu za Veneciju.
Komo je četvrtoplasirani na tabeli Serije A sa 23 boda, dok je Venecija na poslednjem, 20. mestu sa tri boda.
U sledećem kolu, Komo će gostovati Interu, a Venecija će dočekati Udineze.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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