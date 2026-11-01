Fudbal

Komo upisao i četvrti vezani trijumf: Četa Seska Fabregasa "potopila" Veneciju

Filip Milošević

01. 11. 2026. u 14:48

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Četa Seska Fabregasa nastavlja da "melje".

Комо уписао и четврти везани тријумф: Чета Сеска Фабрегаса потопила Венецију

FOTO: Tanjug/(Alessandro Garofalo/LaPresse via AP

Fudbaleri Koma pobedili su danas na svom terenu ekipu Venecije rezultatom 1:0 u meču 10. kola Serije A.

Strelac jedinog pogotka na utakmici bio je Lukas da Kunja iz penala u 43. minutu. Prethodno je Huan Žezus oborio Anastasiosa Duvikasa u svom šesnaestercu.

Srpski golman Filip Stanković branio je celu utakmicu za Veneciju.

Komo je četvrtoplasirani na tabeli Serije A sa 23 boda, dok je Venecija na poslednjem, 20. mestu sa tri boda.

U sledećem kolu, Komo će gostovati Interu, a Venecija će dočekati Udineze. 


 

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP IZGUBIO BITKU ZA 10 MILIJARDI: Umešan i Epstajn - Sud odbacio tužbu

TRAMP IZGUBIO BITKU ZA 10 MILIJARDI: Umešan i Epstajn - Sud odbacio tužbu