Motli ne sumnja u sebe: Igraću bolje, podrška navijača mnogo znači!

Nadam se da ću ubrzo igrati bolje, preokrenuti situaciju i početi da pogađam, ističe centar Crvene zvezde.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanovic

Košarkaši Crvene zvezde savladali su u "Pioniru" ekipu Širokog Brijega u utakmici šestog kola ABA lige - 100:82.

Odigrao je tim Ibona Navara još jednu odličnu utakmicu, ali to ne znači i za Džonatana Motlija. Američki centar ne pruža dobre partije, ili kakve su se var očekivale od njega, od dolaska na Mali Kalemegdan. Ipak, na poslednjoj evroligaškoj utakmici čitava dvorana mu je skandirala ime i pružila podršku uprkos lošim partijama.

To mu, kako i sam kaže, puno znači.

- Mnogo mi znači ta podrška, stvarno je cenim. Kao košarkaši se često suočavamo sa kritikama i moramo naučiti da ih prevaziđemo. Zato je prelep osećaj kada vas navijači podrže tokom ove male krize kroz koju trenutno prolazim. Nadam se da ću ubrzo igrati bolje, preokrenuti situaciju i početi da pogađam.

Svestan je da ne igra dobro, ali je u isto vreme i uveren da će vremenom pronaći pravu formu.

- Apsolutno sam optimista. Ekipi trenutno ide dobro, tako da nam je jedini fokus na timskom uspehu. Profesionalac sam, u ovom poslu sam već neko vreme i zaista nisam zabrinut. Igraću bolje, samo moram da pronađem način da pogodim te šuteve.

Što se zdravlja tiče:

- Fizički sam dobro. Vratio sam se posle povrede i sada je samo potrebno da uhvatim pravi ritam.

Za kraj je poručio:

- U košarci uvek ima uspona i padova. Profesionalac sam i moram da budem sposoban da 'preživim oluju' i nastavim da pronalazim načine kako da pomognem ekipi da pobeđuje. Danas sam zabeležio asistencije, uhvatio neke skokove – radim sve što je u mojoj moći da pomognem timu - zaključio je Motli.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.