Čukarički prekinuo seriju pobeda, debitovao Nemanja Radonjić

FUDBALERI Čukaričkog odigrali su nerešeno protiv IMT-a - 0:0 u 14. kolu Superlige Srbije. Za tim sa Banovog brda je po povratku u klub debitovao Nemanja Radonjić.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Brzonogi krilni napadač je u igru ušau u 81. minutu umesto Đorđa Jovanovića. Ipak, nije imao mnogo vremena da promeni stanje na terenu.

Gosti su bili bolji rivao, no nisu uspeli da upišu četvrti vezani trijumf u svim takmičenjima. U remiju može da raduje to što je tim u seriji od pet mečeva bez poraza.

Čukarički je na ovom meču uputio 13 udaraca ka golu rivala, ali nijedan nije uspeo da pronađe put do mreže koju je čuvao Ognjen Čančarević.

"Traktoristi" su 10 puta šutirale, no to nisu učinili u okvir gola. Na kraju su timovi morali da se zadovolje remijem.

Posle ove utakmice Čukarički je šesti na tabeli Superlige Srbije sa 19 bodova, dok je IMT na četvrtom mestu sa 22.

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