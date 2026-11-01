Čukarički prekinuo seriju pobeda, debitovao Nemanja Radonjić
FUDBALERI Čukaričkog odigrali su nerešeno protiv IMT-a - 0:0 u 14. kolu Superlige Srbije. Za tim sa Banovog brda je po povratku u klub debitovao Nemanja Radonjić.
Brzonogi krilni napadač je u igru ušau u 81. minutu umesto Đorđa Jovanovića. Ipak, nije imao mnogo vremena da promeni stanje na terenu.
Gosti su bili bolji rivao, no nisu uspeli da upišu četvrti vezani trijumf u svim takmičenjima. U remiju može da raduje to što je tim u seriji od pet mečeva bez poraza.
Čukarički je na ovom meču uputio 13 udaraca ka golu rivala, ali nijedan nije uspeo da pronađe put do mreže koju je čuvao Ognjen Čančarević.
"Traktoristi" su 10 puta šutirale, no to nisu učinili u okvir gola. Na kraju su timovi morali da se zadovolje remijem.
Posle ove utakmice Čukarički je šesti na tabeli Superlige Srbije sa 19 bodova, dok je IMT na četvrtom mestu sa 22.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
PROBLEM U NAJAVI! Zvezdi ovo nikako nije trebalo pred utakmicu sa Olimpijakosom
01. 11. 2026. u 14:02
FSS NA PREKRETNICI: Ko će naslediti Džajića? Moguća tri scenarija
01. 11. 2026. u 12:28 >> 12:28
Kecmanović bez plasmana u glavni žreb mastersa u Parizu
01. 11. 2026. u 15:07
ISTORIJSKI DEBAKL U SUPERLIGI SRBIJE! Zvezda postigla 21 gol, rival potpuno nemoćan!
01. 11. 2026. u 14:34
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
AMERI GLEDAJU I NE VERUJU: Potez velike ruske zvezde ostavio sve bez teksta!
Veliki potres mogao bi da zadesi NHL, pošto je Nikita Kučerov, prema navodima poznatog novinara Eliota Fridmana sa Sportsneta, zatražio odlazak iz Tampa Bej lajtninga!
31. 10. 2026. u 19:43
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)