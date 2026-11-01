ISTORIJSKI DEBAKL U SUPERLIGI SRBIJE! Zvezda postigla 21 gol, rival potpuno nemoćan!
Fudbalerke Crvene zvezde priredile su pravi golgeterski šou u devetom kolu Superlige Srbije, pošto su na svom terenu deklasirale Napredak iz Kruševca rezultatom 21:0, u utakmici koja će se dugo pamtiti po neverovatnoj efikasnosti crveno-belih.
Beograđanke su od samog početka pokazale ogromnu razliku u kvalitetu, pa je već nakon prvih 45 minuta na semaforu stajalo ubedljivih 10:0. Ipak, ni dvocifrena prednost nije bila dovoljna da se zaustavi golgeterski nalet domaćeg tima.
U nastavku je usledilo još 11 pogodaka, pa je Napredak doživeo jedan od najtežih poraza u istoriji srpskog ženskog fudbala. Crveno-bele su tako dodatno uvećale razliku u odnosu na prvi ovosezonski duel ovih ekipa, odigran u Kruševcu, kada je Zvezda slavila sa 11:0.
U centru pažnje našla se Meri Ramires, koja je čak pet puta zatresla mrežu protivnica. Tijana Đorđević postigla je četiri gola, dok su het-trik ostvarile Lana Zarubica, Sandra Sremčević i Dejana Stefanović.
Dva pogotka dodala je Mia Stevanović, a u strelce se upisala i sedamnaestogodišnja Sofija Mandić, čime je kompletiran neverovatan učinak crveno-belih.
Zvezda je tako nastavila da demonstrira napadačku moć u domaćem prvenstvu, dok će Napredak posle teškog poraza morati da potraži način da se što pre oporavi i vrati na pravi put.
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