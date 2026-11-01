SUDONOSNI DANI ZA BLISKI ISTOK: Nastavljeni pregovori o okončanju rata sa SAD
IRANSKI pregovarači danas su boravili u Dohi, trećeg uzastopnog dana pregovora sa katarskim posrednicima usmerenim na napore sa ciljem postizanja sporazuma i okončanja američko-izraelskog rata protiv Irana, rekao je Rojtersu zvaničnik upoznat sa pregovorima.
Katarski posrednici su bili u petak u Teheranu radi razgovora sa iranskim zvaničnicima pre nego što su pregovori premešteni juče u Dohu, rekao je isti neimenovani zvaničnik.
Pregovori su koordinisani u redovnim kontaktima sa Vašingtonom, dodao je zvaničnik.
Pregovori se održavaju u trenutku kada su mnogi zabrinuti da bi sukob mogao ponovo da eskalira posle međuizbora u SAD, koji se održavaju 3. novembra.
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