PREMA najnovijim podacima Kancelarije državnog sekretara Teksasa, zabeležen je rekordan odaziv birača u prevremenom glasanju na ovogodišnjim međuizborima,a zbog sve većeg broja demokrata koji izlaze na birališta, republikanski senator Ted Kruz upozorava da bi republikanci mogli da izgube u ovoj tradicionalno "crvenoj" državi.

AP Photo/Mark Felix

Zaključno sa petkom, 30. oktobra kada je i završen period prevremenog glasanja, zabeleženo je 7.410.631 glas koji je dat lično i putem pošte, što predstavlja novi rekord za cikluse međuizbora u Teksasu.

Kancelarija državnog sekretara saopštila je da je ove godine registrovano 19.041.684 birača, što znači da oko 7,4 miliona onih koji su glasali prevremeno čini 38,92 odsto ukupnog broja građana, prenosi CBS News.

Dodaje se da je tokom međuizbora 2022. godine prevremeno glasalo skoro 5,5 miliona registrovanih birača u Teksasu, dok je 2018. godine broj iznosio nešto manje od 4,9 miliona.

S obzirom na to da je prevremeno glasanje u Teksasu završeno, oni koji još nisu glasali trebalo bi da planiraju izlazak na birališta na sam dan izbora u utorak, 3. novembra.

Kruz: Mogli bismo da izgubimo Teksas

AP Photo/Paul Sancya

Američki senator Ted Kruz je u svom podkastu "Verdikt" u petak izjavio da republikancima preti opasnost da izgube oba doma Kongresa zbog masivnog odaziva pristalica Demokrata tokom prevremenog glasanja.

- Mogli bismo da izgubimo Teksas. Kada bi se izbori završili danas, i kada bi se brojali samo glasovi koji su do sada pristigli sa prevremenog glasalja, republikanci bi pretrpeli ogroman poraz. Razlika ne bi bila mala. Izgubili bismo i Predstavnički dom i Senat. Bio bi to pravi pokolj - upozorio je Kruz ukazujući na podatke o ranom glasanju u Teksasu.

Naglasio je da se ishod svodi na pitanje izlaznosti, kao ida Republikanci čine i dalje veći ukupan broj registrovanih glasača koji tradicionalno glasaju na sam dan izbora.

- Neki konzervativci kažu: "Ne verujem anketama, sve je to pogrešno". Pa, moram da kažem, u anketama stvarno postoji određena pristrasnost. One naginju ulevo. Ali na osnovu iskustva u vođenju brojnih kampanja i analize velikog broja podataka, mogu da vam kažem da ovi podaci nisu lažni. Demokrate izlaze na glasanje u znatno većem broju od republikanaca. Moramo to da promenimo - kaže Kruz u podkastu.

(CBS News)

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