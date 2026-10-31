RUSKE snage eliminisale 1.220 neprijateljskih vojnika u jednom danu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Foto: militarywatchmagazine.com

Rusija koristi gustu oblačnost iznad Ukrajine za izvođenje masovnog napada, navodi savetnik Zelenskog.

Rusija je angažovala desetine dronova tipa „Geran” sa standardnim benzinskim motorima, računajući na to da će vremenski uslovi otežati njihovo otkrivanje, izjavio je Sergej Beskrestnov (poznat pod nadimkom „Fleš”).

Trenutno je gotovo cela teritorija Ukrajine prekrivena gustim oblacima. To dodatno otežava posadama dronova-presretača zadatak da uoče i unište ruske bespilotne letelice, dodao je savetnik.

Vredi napomenuti da su ruske snage poslednjih meseci uglavnom koristile dronove „Geran” opremljene mlaznim motorima.

Sistemi PVO oborili su jednu navođenu avio-bombu, četiri krstareće rakete dugog dometa "flamingo", dve navođene rakete dugog dometa "neptun" i 604 bespilotne letelice.

Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su više od 270 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, jedno oklopno borbeno vozilo i osam motornih vozila.

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su više od 210 ukrajinskih vojnika, oklopno borbeno vozilo, 21 motorno vozilo, dva artiljerijska sistema i četiri stanice za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su do 190 neprijateljskih vojnika, jedan oklopni transporter, dva oklopna borbena vozila, 20 motornih vozila i jedan artiljerijski sistem.

Jedinice grupe trupa "Centar" eliminisale su do 340 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, šest oklopnih borbenih vozila, 10 motornih vozila, dva artiljerijska sistema i stanicu za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisale su do 190 ukrajinskih vojnika, oklopno borbeno vozilo, osam motornih vozila i stanicu za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 20 pripadnika ukrajinskih snaga i pet vozila.

(rt.rs/rvvoenkor)

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